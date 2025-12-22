22/12/2025 14:35

雖然今年本港經濟增長將不是「全亞洲最優秀」；服務亦未必「大件夾抵食」，不過可以肯定的是其「鄰近內地，融資方便」超級連繫人角色不變，中資IPO推動今年本港集資額肯定重返全球首位，推動服務出口及股市復甦下的財富效應，連帶扭轉連跌四個季度的私人消費開支，即使特朗普再度就任美國總統以及一連串地緣政治事件，仍一洗2024年經濟頹風。

政府上調了今年全年經濟增長預測至3.2%，縱然與2023年水平相約，但卻呈平穩上升趨勢。至於2026年即將來臨，機構普遍預計香港GDP按年增長2.5%至3%，經濟或因基數效應及提前出貨減少而放緩，但續受惠美國進一步減息預期；中美緊張關係緩和等因素，令資本市場繼續暢旺。

明年出口放緩，但私人消費動力完好

大行續對明年本港經濟看法樂觀。滙豐研究將香港2025年GDP增長預期由2.5%上調至3.2%；2026年由2.1%上調至2.4%；2027年由2.2%上調至2.5%。該行相信香港貿易流動相對活躍至今年年底，而經濟增長更樂觀原因包括美聯儲局減息、「互聯互通」、重視培育新增長動力。不過，2026年貿易流動可能會回落，由於美國對全球經濟體普遍提高關稅，以及提早出貨效應拖累部分需求。本港經濟方面，隨著股市表現優異及住宅樓市見回穩跡象，將帶來正面財富效應，預計將有更多驅動因素推動消費，且預計美國12月再次降息，加上近期貨尾下降，可能會進一步支撐樓市。報告亦重申IPO熱潮及「北水」流入為財富管理和金融服務領域帶來增長機會；「十五五」規劃等亦有助香港實現可持續增長。

東亞銀行(00023)預期今年本港GDP則升3.3%；明年升2.5%至3%。該行指出，明年出口有機會增速放緩，受高基數效應影響而呈高單位數增幅，但出口仍表現強勁；零售銷售貨值從2025年5月開始持續擴張，私人消費從第二季開始扭轉跌勢，由於消費者信心改善，形容香港經濟增長漸趨全面。

恒生銀行(00011)經濟研究部將今年香港GDP增長預測上調至3.2%，並預期2026年增長可達2.5%。該行指，外貿順風效應逐步減退，「搶出口」帶來的驅動作用減弱，加上高基數效應，明年經濟增長將按年放緩，其中明年出口增長料由今年約13%回落至4%；而本地消費有望延續初步復甦的勢頭。勞動市場通常較整體經濟周期滯後，因此估計會在2026年下半年才開始好轉，加上美國或會進一步減息，以及內地有機會推出更多支持增長的政策，明年全年的經濟增長基礎相對穩固。

香港總商會預料本港今年實質經濟增長3.2%，明年增長放緩至2.7%，展望本港經濟具備優勢，同時亦存在隱憂。本地整體營商環境有望改善，但全球增長疲弱、地緣政治風險升溫及人工智能競賽將繼續重塑市場，從而推動全球變革。

香港在細分領域存不足之處，亞太地區一系列複雜風險

香港作為一個細小而外向型經濟體，受去全球化影響或地緣政局等影響，經濟無疑會受顯著衝擊，因此有商會檢視細香港在細分領域不足之處。廠商會對2025年香港GDP增長率為2.5%至3%；考慮到內需市場的表現將持續改善，其對本地經濟增長的貢獻明顯上升，預計2026年香港經濟增長將可輕微提速至3%左右。值得留意的是，廠商會指本港經濟雖穩定復甦，但呈現「內外不均、行業分化」格局，外部需求表現強勁，內需動力則略顯不足，如今年以來香港經濟的整體增長速度略超預期，主要得益於商品出口和服務出口這兩大外部需求環節的強勁拉動，可見內外部不同環節、不同行業之間的表現更趨分化。

至於內部消費和投資表現則差強人意，私人消費開支在連續四季萎縮後，僅在第二季錄得1.9%的輕微正增長；受營商氣氛及房地產市場調整影響，整體投資開支的增長亦僅為2%，反映內需動力仍然不足。展望未來，外圍經濟將持續疲弱，但金融市場及樓市回穩等利好因素，有望刺激內需逐步改善。

Mastercard經濟研究院則相信亞太地區的經濟增長仍保持大致穩定，其中香港的實質GDP預計在2026年按年增長2.5%，但亦提到亞太地區在仍面臨一系列複雜的風險，包括持續的貿易碎片化和關稅壓力，以至外部衝擊，以及科技應用進度不平衡。各地政府和企業如何應對這些挑戰，將對下一階段的增長提供指向。適應力、對數碼準備的投資，以及對消費者不斷演變的需求的把握能力，將是成功的關鍵。

政府：投資者和商界對本港經濟前景持續樂觀

財政司司長陳茂波則指出，投資者和商界對本港經濟前景持續樂觀，投資開支增速加快。有本地商會調查顯示，本港企業對營商前景的信心顯著上升。過去數月，相繼有金融機構和大型電商平台，租用或購入多層商業樓面甚至整幢商廈，透過加強在本港的部署以開拓內地以及國際業務，皆反映市場對未來的正面預期。

儘管全球經濟充滿不確定性，包括貿易壁壘、地緣政治風險及美國政策變動，明年本港經濟仍料具韌性，金融服務、消費及投資續回暖，惟應對外部挑戰，亦需考慮如何加快內生增長動力，以維持國際金融中心競爭力，實現可持續增長，雖然未來樂觀情緒主導市場，但亦需繼續警惕去全球化趨勢對細小外向型經濟的潛在衝擊。

撰文：經濟通採訪組記者許英略