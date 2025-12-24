24/12/2025 10:32

嘉賓：資深財經分析師 熊麗萍

聖誕節假期在即，港股動力欠奉，周二（23日）四連升斷纜，收市跌27點，報25726點。

重磅科網股快手(01024)直播間現色情內容，上日收市跌3.5％，值唔值得大家低撈？

另外，市場憧憬明年美國將多次減息，加上地緣衝突加劇，金價再創新高，金價值得一追再追？

[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/watch?v=D_rfC2HiURw[/youtube]

