直播中 : hot talk 1點鐘 - 講解港股2025年回顧及明年展望
直播中 : hot talk 1點鐘 - 講解港股2025年回顧及明年展望
25,818.93
+44.79
(+0.17%)
25,810
+22
(+0.09%)
低水9
8,915.12
+1.29
(+0.01%)
5,499.30
+10.41
(+0.19%)
925.24億
3,938.06
+18.08
(+0.461%)
4,628.43
+7.70
(+0.167%)
13,464.15
+95.16
(+0.712%)
2,673.44
+0.89
(+0.03%)
87,224.7500
-261.2500
(-0.299%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9980
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
25,818.93
+44.79
(+0.17%)
期指
低水9
25,810
+22
(+0.09%)
國企指數
8,915.12
+1.29
(+0.01%)
科技指數
5,499.30
+10.41
(+0.19%)
大市成交
925.24億
股票
843.41億
(91.156%)
窩輪
23.84億
(2.576%)
牛熊證
57.99億
(6.268%)
即時更新：24/12/2025 13:28
可賣空股票總成交
812.37億
主板賣空
128.60億
(15.830%)
半日數據，更新：24/12/2025 12:40
上証指數
成交：5,394.43億
3,938.06
+18.08
(+0.461%)
滬深300
4,628.43
+7.70
(+0.167%)
深証成指
13,464.15
+95.16
(+0.712%)
MSCI中國A50
2,673.44
+0.89
(+0.03%)
比特幣
資料由Binance提供
87,224.7500
-261.2500
(-0.299%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9980
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

25
十一月
九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARACTERS 與 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全體成員換上Sanrio人氣角色服飾 九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARACTERS 與 BABY MIRROR首度合作！BABY MIRROR全體成員換上Sanrio人氣角色服飾
大型盛事 節慶活動
九龍塘又一城｜「 BABY MIRROR GO ROUND」登陸香港又一城 SANRIO CHARA...
推介度：
25/11/2025 - 01/01/2026
免費
07
二月
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》 紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN CONCERT HONG KONG 2026》
大型盛事 音樂會
紅磡香港體育館｜中信銀行（國際）呈獻《READY FOR GIN LEE 李幸倪 LIVE IN C...
推介度：
07/02/2026 - 08/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00941 中國移動00020 商湯－Ｗ01810 小米集團－Ｗ
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,224.75
-261.25
-0.299%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,940.2700
-24.7600
-0.835%
ThetaNetwork-西塔鏈-THETA THETA 西塔鏈
0.2680
-0.0060
-2.190%
更新：24/12/2025 13:25
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新：23/12/2025 15:50
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.02%
1個月
3.29%
3個月
3.09%
更新：24/12/2025 11:15
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處