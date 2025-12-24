25,818.93
+44.79
(+0.17%)
25,810
+22
(+0.09%)
低水9
8,915.12
+1.29
(+0.01%)
5,499.30
+10.41
(+0.19%)
925.24億
3,940.95
+20.97
(+0.535%)
4,634.06
+13.33
(+0.288%)
13,486.42
+117.43
(+0.878%)
2,675.71
+3.16
(+0.12%)
87,030.1400
-455.8600
(-0.521%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0047
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
恒生指數
25,818.93
+44.79
(+0.17%)
期指
低水9
25,810
+22
(+0.09%)
國企指數
8,915.12
+1.29
(+0.01%)
科技指數
5,499.30
+10.41
(+0.19%)
大市成交
925.24億
股票
843.41億
(91.156%)
窩輪
23.84億
(2.576%)
牛熊證
57.99億
(6.268%)
即時更新：24/12/2025 15:01
可賣空股票總成交
812.37億
主板賣空
128.60億
(15.830%)
半日數據，更新：24/12/2025 12:40
上証指數
成交：7,739.29億
3,940.95
+20.97
(+0.535%)
滬深300
4,634.06
+13.33
(+0.288%)
深証成指
13,486.42
+117.43
(+0.878%)
MSCI中國A50
2,675.71
+3.16
(+0.12%)
比特幣
資料由Binance提供
87,030.1400
-455.8600
(-0.521%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0047
台灣-工業生產(年率)
即將公佈
24/12/2025 16:00
前值
14.50%
市場預測
14.45%
美國-抵押貸款市場指數
即將公佈
24/12/2025 20:00
前值
-3.80%
市場預測
--
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.65%
10年-3個月國債孳息率
0.53%
更新：23/12/2025 15:50
