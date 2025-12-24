25,818.93
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市
最新重要數據
加拿大-國內生產總值(年率)
公佈值
0.40%
公佈日期
23/12/2025 21:30
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
4.30%
公佈日期
23/12/2025 21:30
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.20%
公佈日期
23/12/2025 13:00
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,503.02
+133.46
+0.153%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,926.4000
-1.6000
-0.055%
BitcoinCash-比特幣現金-BCH BCH 比特幣現金
613.7000
+18.9000
+3.178%
更新：28/12/2025 11:30
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
