25/12/2025 09:14

美股在聖誕節前夕的半日市交易中表現強勁，聖誕升市效應顯著。受惠於就業數據理想，三大指數全線收高，其中道指及標指雙雙創下收市歷史新高。

市場焦點除了指數破頂外，蘋果(US.AAPL)行政總裁庫克大手增持Nike(US.NKE)股份的消息亦顯著提振消費板塊氣氛。Nike收市大升4.6%。

美國勞工部最新數據顯示，上周新領失業救濟金人數降至21.4萬人，優於市場預期。數據反映勞動力市場依然穩健，並未出現大幅降溫跡象，增強投資者對後市的信心。

臨近年底，基金經理進行粉飾櫥窗活動亦推動大市表現。分析師指出，雖然今年升勢主要集中在「科技七雄」，但市場廣度正在改善。

聖誕升市效應顯著，美股三大指數全線收高，其中道指及標指雙雙創下收市歷史新高。(AP)

道指收市升288.75點，或0.6%，報48731.16點；標普500指數升22.26點，或0.32%，報6932.05點；納指升51.46點，或0.22%，報23613.31點。

美匯指數走勢窄幅上落，徘徊於97.84至97.99水平，日內報97.96，升約0.08%。美元兌日圓延續過去兩日的跌勢，失守156重要心理關口，曾低見155.55水平，日內報155.97，下跌0.1%。歐元兌美元波幅收窄，主要在1.177至1.18區間徘徊，日內跌約0.1%。

金價於高位整固

現貨黃金價格在歷史高位附近徘徊，報每盎司4480美元水平。紐約期金同樣於高位整固，日內報4502美元，微跌0.07%。

國際油價維持窄幅震盪。紐約期油徘徊於每桶58.34美元水平，微跌約0.06%；布蘭特期油則報每桶61.78美元附近，微跌0.1%。

美股將於周四（25日）聖誕節全日休市，周五（26日）恢復正常交易。

撰文：經濟通國金組