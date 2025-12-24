25,818.93
+44.79
(+0.17%)
25,810
+22
(+0.09%)
低水9
8,915.12
+1.29
(+0.01%)
5,499.30
+10.41
(+0.19%)
925.24億
3,953.95
+13.00
(+0.330%)
4,633.79
-0.27
(-0.006%)
13,472.48
-13.94
(-0.103%)
2,675.71
+3.16
(+0.12%)
87,899.0800
+229.6400
(0.262%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0034
休市港股: 12月24日(下午), 12月25日至12月26日休市；美股: 12月24日(下午1點), 12月25日休市；滬深港通 (北向): 12月25日至12月26日休市；滬深港通 (南向): 12月25日至12月26日休市
恒生指數
25,818.93
+44.79
(+0.17%)
期指
低水9
25,810
+22
(+0.09%)
國企指數
8,915.12
+1.29
(+0.01%)
科技指數
5,499.30
+10.41
(+0.19%)
大市成交
925.24億
股票
843.41億
(91.156%)
窩輪
23.84億
(2.576%)
牛熊證
57.99億
(6.268%)
即時更新：24/12/2025 18:00
可賣空股票總成交
812.37億
主板賣空
128.60億
(15.830%)
更新：24/12/2025 16:59
上証指數
成交：4,466.67億
3,953.95
+13.00
(+0.330%)
滬深300
4,633.79
-0.27
(-0.006%)
深証成指
13,472.48
-13.94
(-0.103%)
MSCI中國A50
2,675.71
+3.16
(+0.12%)
比特幣
資料由Binance提供
87,899.0800
+229.6400
(0.262%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0034
17
一月
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》 西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會2026》
大型盛事 文化藝術
西九文化區安盛 x 竹翠公園｜AXA安盛呈獻《BLUE MOON WANDERLUST 馮允謙演唱會...
推介度：
17/01/2026 - 18/01/2026
03
九月
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言 西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐 1989‒2010、李昢：一九九八年至今的創作 及 春之宣言
展覽 文化藝術
西九M+博物館｜M+將於 2025 年 9 月與東亞領先文化機構合作呈獻：時代的稜鏡：日本的藝術實踐...
推介度：
03/09/2025 - 22/02/2026
