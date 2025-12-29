直播中 : 開市Good Morning - 環球股市近元旦周 明年有何展望？
直播中 : 開市Good Morning - 環球股市近元旦周 明年有何展望？
--
--
(--)
25,783
-27
(-0.10%)
--
--
(--)
--
--
(--)
1.99億
3,963.66
-0.02
(-0.001%)
4,657.22
-0.02
(0.000%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
88,060.9900
+108.2800
(0.123%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9870
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
推廣【etnet x 環球海產】獨家優惠全場95折！
恒生指數
--
--
(--)
期指
25,783
-27
(-0.10%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
1.99億
股票
1.99億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：29/12/2025 09:08
可賣空股票總成交
812.37億
主板賣空
128.60億
(15.830%)
更新：24/12/2025 16:59
上証指數
成交：--
3,963.66
-0.02
(-0.001%)
滬深300
4,657.22
-0.02
(0.000%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
88,060.9900
+108.2800
(0.123%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9870
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容
政經專訪

【一本萬利】持倉均衡忌孤注一股，酌量買落後科技股 #林本利 （繁體字幕）
聖誕荒唐事:出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣...
Sex & Love 我單身但我快樂

聖誕荒唐事:出軌、偷情、派對上作亂！是酒精惹的禍，還是浪漫氣...
名人保養 │ 55歲鍾麗緹暴肥至200磅，性感現身惹網民熱議
醫學通識 健康解「迷」

名人保養 │ 55歲鍾麗緹暴肥至200磅，性感現身惹網民熱議
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
02013 微盟集團00020 商湯－Ｗ09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ01725 中國技術集團00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
2025聖誕新年特輯
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
加拿大-國內生產總值(年率)
公佈值
0.40%
公佈日期
23/12/2025 21:30
美國-國內生產總值(年度化)(季率)
公佈值
4.30%
公佈日期
23/12/2025 21:30
新加坡-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.20%
公佈日期
23/12/2025 13:00
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,503.9500
-22.9500
-0.507%
XAG 白銀現貨
76.4312
-5.3580
-6.551%
更新：29/12/2025 09:05
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處