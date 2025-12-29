29/12/2025 08:53

要聞盤點

1、美股在聖誕假期後的首個交易日表現反覆，儘管標指一度創下新高，惟在交投清淡下缺乏承接，三大指數最終微跌收市。不過，總結全周表現，美股依然錄得顯著升幅，市場正觀望傳統的聖誕升市效應能否在年底前發酵。周五（26日） 道指收市跌20.19點，或0.04%，報48710.97點；標普500指數跌2.11點，或0.03%，報6929.94點；納指跌20.21點，或0.09%，報23593.10點。中國金龍指數升55點。日經期貨截至上午7時58分上升62點。

2、美國總統特朗普表示，與澤連斯基的會談取得「很大進展」，並稱與俄羅斯總統普京的通話富有成效。澤連斯基稱和平框架90%的內容已達成共識，與烏克蘭安全保障完全一致。

3、美國銀行執行長Brian Moynihan預計，特朗普政府明年可能推動貿易緊張局勢降級，平均關稅水平料降至約15%。

4、日本計劃在下一財年將防衛支出提高至約9萬億日圓創紀錄水平，高市早苗政府尋求應對地緣政治緊張、美國要求分擔更多成本及日圓疲軟的挑戰。

5、中國11月工業企業利潤同比下降13.1%，連續第二個月下滑。

6、中國財政部周末召開全國財政工作會議，要求2026年擴大財政支出規模，確保必要支出力度；明年繼續安排資金支持消費品以舊換新，大力提振內需。

7、中國央行發布金融穩定報告，強調需防範人民幣匯率「超調」，並發出放緩人民幣升值步伐的明確信號。

8、香港財政司司長陳茂波表示，預計香港2025年經濟增速將加快至3.2%，略高於年初預測。

9、泰國和柬埔寨同意立即停火，最新一輪邊境衝突已導致數十名士兵和平民喪生，超過50萬人流離失所。

10、為應對泰銖走強及其與黃金交易的相關性，泰國央行要求所有金融機構申報金額超過20萬美元的交易。

【焦點股】

AI概念股：百度(09888)、騰訊(00700)、商湯(00020)

- 中國網信辦發布AI擬人化互動服務管理草案，要求服務提供商建立防沉迷機制

小米集團(01810)

- 聯合創始人林斌計劃自2026年起，每年出售不超過5億美元B類普通股，累計不超過20億美元

萬科企業(02202)

- 境內債「22萬科MTN005」展期未獲通過，僅寬限期延長通過

貴金屬股：紫金礦業(02899)、中國白銀(00815)、招金礦業(01818)

- 黃金、白銀、鉑金價格創歷史新高，上期所提示交易風險

人形機械人概念股：優必選(09880)、商湯(00020)、金山軟件(03888)

- 中國工信部成立人形機器人與具身智能標準化技術委員會

- 優必選近17億人幣購鋒龍電氣43%股權

零跑科技(09863)

- 擬向一汽股權發行7483萬內資股籌逾41億港元作研發及擴大銷售網

吉利汽車(00175)

- 本月24日斥3315萬元回購196萬股，每股最高價17.03元

光伏股：信義光能(00968)、協鑫科技(03800)、福萊特玻璃(06865)

- 中國11月太陽能發電新增裝機規模創六個月新高

- 市場監管總局嚴禁光伏企業不正當價格行為

茶飲股：茶百道(02555)、蜜雪集團(02097)

- 霸王茶姬捲入咖啡因含量過高爭議，美股股價急瀉14%，創上市新低

減肥藥概念股：來凱醫藥-B(02105)、翰森製藥(03692)、君實生物(01877)

- 據報，跨國藥企諾和諾德與禮來掀降價潮，2025年成交價近乎腰斬，專家料為2026年專利大限及國產藥競爭鋪路

華虹半導體(01347)

- 召開董事會審議購買上海華力微電子股權

中國中免(01880)

- 中標首都機場免稅項目，首年保底費4.8億人幣

龍蟠科技(02465)

- 車用電池正極材料第三期年產能規劃升60%，投資額9億人幣

翰森製藥(03692)

- 獲恒瑞醫藥(01276)一項產品獨家許可，付款最高逾2億人幣

碧桂園(02007)

- 5個月內淨新增違約債務近46億人幣

易生活控股(00223)

- 達成所有復牌指引，申請今早復牌



【油金報價】

紐約期油上漲0.81%，報每桶57.20美元

布倫特期油上漲0.83%，報每桶60.74美元

黃金現貨下跌0.30%，報每盎司4519.01美元

紐約期金下跌0.25%，報每盎司4541.15美元