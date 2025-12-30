直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
直播中 : 開市Good Morning - 港股受制於兩萬六大關
25,663.54
+28.31
(+0.11%)
25,678
+43
(+0.17%)
高水14
8,917.17
+25.46
(+0.29%)
5,529.36
+46.35
(+0.85%)
271.21億
3,953.35
-11.93
(-0.301%)
4,640.69
+1.32
(+0.028%)
13,578.06
+40.96
(+0.303%)
2,680.77
+2.24
(+0.08%)
87,272.3100
+35.1800
(0.040%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9897
休市港股: 12月31日(下午), 1月1日休市；美股: 1月1日休市；滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
25,663.54
+28.31
(+0.11%)
期指
高水14
25,678
+43
(+0.17%)
國企指數
8,917.17
+25.46
(+0.29%)
科技指數
5,529.36
+46.35
(+0.85%)
大市成交
271.21億
股票
259.16億
(95.559%)
窩輪
1.18億
(0.436%)
牛熊證
10.86億
(4.004%)
即時更新：30/12/2025 09:47
可賣空股票總成交
2,058.91億
主板賣空
322.81億
(15.679%)
更新：29/12/2025 16:59
上証指數
成交：1,937.07億
3,953.35
-11.93
(-0.301%)
滬深300
4,640.69
+1.32
(+0.028%)
深証成指
13,578.06
+40.96
(+0.303%)
MSCI中國A50
2,680.77
+2.24
(+0.08%)
比特幣
資料由Binance提供
87,272.3100
+35.1800
(0.040%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9897
政經專訪

【陳永陸專訪】2026年首選內險及券商股，一種股份IPO必買（12月9日錄影， 繁體字幕）#陳永陸專訪 #政經專訪 #陳永陸 #陸叔 #恒指 #港股 #香港股票 #2026
放鬆小腿肌肉必學！利用滾筒解決下肢繃緊
痛症解碼 得閒拉筋 得閒Build肌

放鬆小腿肌肉必學！利用滾筒解決下肢繃緊
英超聖誕快車︱阿仙奴惡戰連場，車仔不輕鬆；曼城維拉有暗湧，曼...
影視娛樂 足球俱樂部

英超聖誕快車︱阿仙奴惡戰連場，車仔不輕鬆；曼城維拉有暗湧，曼...
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
87,272.31
+35.18
+0.040%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,933.9900
-3.9200
-0.133%
VeChain-唯鏈幣-VET VET 唯鏈幣
0.0108
-0.0001
-0.918%
更新：30/12/2025 09:45
HIBOR 同業拆息
隔夜
4.00%
1個月
3.35%
3個月
3.08%
更新：29/12/2025 11:15
即將公佈經濟數據
俄羅斯-服務業採購經理人指數
即將公佈
30/12/2025 14:00
前值
52.20
市場預測
--
俄羅斯-綜合採購經理人指數
即將公佈
30/12/2025 14:00
前值
50.10
市場預測
--
最新
