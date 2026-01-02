02/01/2026 07:41

新年伊始，新一屆立法會履新，恰逢國家「十五五」規劃開局之年。回顧去年，香港經濟交出亮眼成績單，創科產業亦邁出關鍵一步，香港除了延續經濟復甦勢頭外，還要以破局思維加快經濟轉型步伐，著手收入再分配改革。

去年港股大升27.8%，不但創8年高位，更跑贏美股，在IPO集資方面重奪全球第一。樓市扭轉3年頹勢，觸底回升。首11個月訪港旅客約4,500萬人次，按年增長12%，帶動零售回暖，使全年GDP增長有望超預期達到3.2%。河套香港園區啟用，雖起步遲緩，但已吸引逾60家企業進駐，加上洪水橋片區也啟動招標，象徵創科取得進展。

展望今年港股有望延續去年上升勢頭，挑戰3萬點，因港股市盈率僅13倍，估值相對便宜，加上「十五五」聚焦擴大內需、科技自立自強，相信中央對消費、科技、數字經濟均有政策扶持，利好港股。股市向好和樓價回穩疊加，產生財富效應，有助經濟復甦。

打通要素流通，締創科新引擎

經濟數字雖亮眼，但全球經濟呈現K型分化走勢，難做到全面復甦。「K」字上臂代表金融股和科技股向好，擁有資產和高收入階層明顯受惠；「K」字下臂代表零售、餐飲業因經營環境改變而市道疲弱，勞工階層為保住飯碗而煩惱。如何協助業界轉型並進行收入分配改革，令多數人能感受經濟向上的成果，是重大挑戰。

香港須以「十五五」為指引，對接國家國展戰略，轉化挑戰為機遇，實現高質量發展。首先，深化創科產業升級，是打造經濟增長的新引擎。香港作為國家創科體系一環，河套園區將成試驗田。園區開園僅是起點，香港需加速打通四大要素流通。

港府除引入高端人才，還要簡化科研人員跨境通行流程，河套區西面跨河連接橋的無感通關是重要起步。數據流通和生物樣本的物流流通，關乎研發核心競爭力，有助加速新藥研發。既然港府與內地已達成共識，期望相關政策盡快出台，建立加密機制，確保敏感數據在香港園區受私隱法保護。這不僅助本地企業將科研成果商品化，還吸引更多海外科企落戶，形成群聚效應。資金流也要盡快流通，讓河套園區建成完整生態圈，帶動新田科技城開發。

香港在創科發展起步遲，除了加快項目推展步伐，還要制定一份5年長遠規劃方案，並推行問責制的管理機制。這份規劃制定5年後要實現甚麼目標，並會有甚麼配套政策。官員在執行時要以結果為目標，不達標者需問責。

此外，傳統支柱產業需注入科技元素，旅遊業需與文化、體育和娛樂資源融合，打造沉浸式體驗，讓旅客願做回頭客。同時，也要加速布局數字經濟、低空經濟的新賽道，加快經濟轉型。

矯正K型經濟，制度課程入手

K型經濟結構的根源，在於經濟增長動能、財富分配機制和政策工具集體失靈，尤其當前增長愈來愈依賴資本投入和技術創新。例如AI的應用使生產效率提升，就業和勞動收入持續受壓，還威脅到不少專業行業的中初級職位。

要矯正K型經濟下的貧富懸殊加劇，多國正探討收入再分配制度，港府可參考內地和海外經驗。內地規定國企將部分盈利分配給社保基金，解決養老金的資金缺口和充實社保基金。美國政府為每個未滿18歲並持有效社會安全保障號碼的兒童註冊一個帳戶，父母親友、僱主均可為該帳戶注資，並享有稅務優惠。

實施收入再分配改革並非一蹴即就，需時研究和規劃，以便制定政策將K字兩臂距離拉平，且不受政府換屆影響。政府同時要優化再培訓課程，聚焦AI、綠色能源等高增長領域，助低下層工人轉型，並加快與大灣區融合，創造更多新職位，做大共贏蛋糕。

香港正從鞏固復甦，轉移升級至新動能的轉捩點，立法會履新是契機，期望議員以務實監督推動對接「十五五」政策落地，讓香港煥發新活力，成為大灣區以至亞太地區的最耀眼、最國際化大都會。