直播中 : 開市Good Morning - 港股部署如何溫故知新？
直播中 : 開市Good Morning - 港股部署如何溫故知新？
26,031.51
+400.97
(+1.56%)
26,078
+430
(+1.68%)
高水46
9,065.24
+151.56
(+1.70%)
5,675.23
+159.25
(+2.89%)
344.22億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
--
--
(--)
88,645.2100
-193.8400
(-0.218%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9866
休市滬深港通 (北向): 1月1日至1月2日休市；滬深港通 (南向): 1月1日至1月2日休市
恒生指數
26,031.51
+400.97
(+1.56%)
期指
高水46
26,078
+430
(+1.68%)
國企指數
9,065.24
+151.56
(+1.70%)
科技指數
5,675.23
+159.25
(+2.89%)
大市成交
344.22億
股票
268.01億
(77.858%)
窩輪
18.45億
(5.359%)
牛熊證
57.77億
(16.783%)
即時更新：02/01/2026 10:04
可賣空股票總成交
1,065.51億
主板賣空
173.95億
(16.326%)
更新：31/12/2025 16:59
上証指數
成交：8,295.12億
3,968.84
+3.72
(+0.094%)
滬深300
4,629.94
-21.34
(-0.459%)
深証成指
13,525.02
-79.05
(-0.581%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
88,645.2100
-193.8400
(-0.218%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9866
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
18
十一月
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊 金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
大型盛事 節慶活動
金鐘太古廣場｜太古廣場歐陸風中央車站，盲盒公仔快閃店＋聖誕手作工作坊
推介度：
18/11/2025 - 02/01/2026
免費
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ06082 壁仞科技00700 騰訊控股00005 滙豐控股01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際
etnet專輯
大國博弈
etnet專輯

戰爭陰霾籠罩下的新一年

31/12/2025 16:47
大國博弈

hot talk 1點鐘 | 港股年初至今累升近三成 明年繼...

31/12/2025 14:05
回顧25 展望26

白銀大翻身

29/12/2025 09:53
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
CHF 美元/瑞郎
0.7911
-0.0008
-0.106%
CNY 美元/人民幣
6.9908
-0.0055
-0.079%
CAD 美元/加元
1.3707
-0.0010
-0.073%
更新：02/01/2026 10:00
US Yield 美國國債
10年國債孳息率
4.18%
3個月國債孳息率
3.67%
10年-3個月國債孳息率
0.51%
更新：31/12/2025 15:02
最新重要數據
南韓-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.30%
公佈日期
31/12/2025 07:00
俄羅斯-國內生產總值(年率)
公佈值
0.60%
公佈日期
31/12/2025 00:00
巴西-失業率
公佈值
5.20%
公佈日期
30/12/2025 20:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處