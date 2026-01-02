03/01/2026 09:04

美股在2026年首個交易周的周五（2日）表現反覆，最終收市個別發展。雖然微軟(US.MSFT)及特斯拉(US.TSLA)表現疲軟，拖累納指輕微收跌，但在人工智能硬件浪潮持續升溫下，晶片板塊強勢支持大市，帶動道指及標普500指數造好，其中道指更升逾300點。

特斯拉公布第四季度交付量按年下跌近9%，消息拖累股價全日下挫2.6%。軟件及服務類股份面臨獲利回吐壓力，令以科技股為主的納指承壓。微軟下跌2.2%，Salesforce(US.CRM)及CrowdStrike(US.CRWD)分別下跌4.3%及3.2%，Palantir(US.PLTR)跌幅達5.6%。

市場對人工智能基礎設施的需求依然強勁，資金持續湧入半導體板塊，抵消了其他科技股的沽壓。美光科技(US.MU)單日飆升10.5%創新高，成為推升大市的主力軍；英偉達(US.NVDA)全日升1.3%，AMD(US.AMD)則升4.4%。

晶片板塊強勢，帶動道指及標普500指數造好。(AP)

此外，反映中小型企業表現的羅素2000指數表現亮眼，收報2508.22點，升1%，顯示市場廣度有所改善，資金並非僅集中於大型科技股。納斯達克中國金龍指數大升4.4%，百度(US.BIDU)急漲15%。

道指收市升319.1點，或0.66%，報48382.39點；標普500指數升12.97點，或0.19%，報6858.47點；納指跌6.36點，或0.03%，報23235.63點。

美匯回穩，金價高位整固

美匯指數呈現止跌回穩跡象，日內報98.45水平，升幅約0.18%，試圖擺脫2025年全年的疲弱走勢。美元兌日圓早段持續走強，一度高見157水平，目前在156.8上方整固，基本持平。歐元兌美元窄幅回落，報約1.1718，日內跌幅約0.25%。

現貨黃金在高位整固，於每盎司4320美元至4400美元區間徘徊，日內報4328美元，升約0.1%。紐約期金同樣交投活躍，報4336美元，跌約0.1%。

原油期貨在新年伊始試圖尋找支撐點，但反彈乏力。布蘭特期油價格報每桶60.8美元，日內跌幅約0.1%。紐約期油價格報每桶57.34美元，下跌約0.4%。

撰文：經濟通國金組