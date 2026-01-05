05/01/2026 16:27

今日內地連假過後正式復市，受惠上周五百度(09888)分拆昆侖芯帶動半導體熱潮，滬深兩市追升，最終上證綜指升逾1%企穩4000大關完場，深證成指亦強力拉升逾2%收市。港股上周五大升過後今日有爭持壓力，但受惠A股造好恒指全日僅窄幅上落，同時北水復市全面撐起港股，全日淨流入187億元，創去年10月中以來兩個半月新高，恒指最終全日收報26347，升8點或不足0.1%，主板成交近2835億元。國企指數收報9148，跌20點或0.2%。科技指數收報5741，升5點或不足0.1%。

今早快手(01024)股價突然炒起，消息面上據SensorTower數據，快手旗下可靈AI在韓國所有圖形和設計類應用中排名第一，在美國、土耳其、越南等市場亦名列前十名。消息帶動快手股價今早早段已不斷擴大升幅至超過一成，最終全日收升11.1%，報73.6元，成交98.98億元，為全日表現最佳藍籌。

日前馬斯克公布指旗下Neuralink將於今年啟動腦機接口設備的大規模量產，置入接口裝置手術幾乎全自動化。消息帶動港股腦機接口概念爆升，南京熊貓(00553)升39.8%，報6.75元；腦動極光(06681)升15.7%，報7.87元；微創腦科學(02172)升19.7%，報13.53元。另外北水復市後全體醫藥股亦明顯造好；晶泰(02228)升4.6%，報10.45元；信達(01801)升6.1%，報83.6元；石藥(01093)升4.8%，報8.89元；中生製藥(01177)升2.4%，報6.51元。

官媒《求是》雜誌最新一期刊發的中國住建部政策研究中心研究員鍾庭軍撰寫的評論文章指出，要以更有力更精準的舉措，加強對房地產市場的宏觀調控，持續改善和穩定房地產市場預期。同時內地統計機構發表2025年全年銷售額排名榜，潤地(01109)繼續成為頭五位銷售房企，今日內房股普遍造好；潤地(01109)升5.1%，報29.12元；綠城(03900)升6.6%，報8.93元；中海外(00688)升2.7%，報12.83元；龍湖(00960)升4.8%，報9.16元。

美國周末突襲委內瑞拉並火速捕獲該國總統馬杜羅及其夫人，美國總統特朗普稱將暫時管理委內瑞拉，直至完成權力過渡，並稱美國石油巨頭將在該國投資數十億美元。供應上升預期下油價受挫，港股三桶油應聲下跌；中海油(00883)跌3.3%，報21.14元；中石油(00857)跌3.5%，報8.22元；中石化(00386)跌1.9%，報4.61元。

多家車企早前公布上月及全年銷售數據，銷售成績參差，在北水復市後車股跌勢明加劇；比亞迪(01211)跌3%，報95.8元；理想(02015)跌2.5%，報66.35元；小米(01810)跌2.3%，報39.34元；小鵬(09868)跌4.6%，報76.65元。

根據聯交所資料顯示，中芯(00981)獲俗稱「國家大基金」的國家集成電路產業投資基金股份有限公司場外增持逾3.57億股H股，每股平均價74.2元人民幣，涉資265.15億元人民幣，持股量由4.79%增至9.25%。中芯全日再升1.9%，報76.5元。

恒指三大成交股份依次為阿里(09988)、騰訊(00700)及中芯；阿里收報152.8元，升3.8元或2.6%，成交156.82億元；騰訊收報624.5元，升1.5元或0.2%，成交124.5億元；中芯收報76.5元，升1.4元或1.9%，成交99.56億元。

撰文：經濟通市場組