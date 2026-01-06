06/01/2026 13:10

金價呢期升得多就唔講啦，呢次同大家講下另類金屬：白銀。

2026好多人都睇多白銀，博客同班中環友吹水，話而家兩間國際「大行」其實對賭緊白銀期貨，旁邊友食緊花生食得好脆口，一個睇白銀過百美元，一個就睇白銀回到二三十美元水平，點解個價格差額可以咁大呢？

睇「多」果間大行其實係看好白銀未來幾年工業需求，特別係美國進入備戰狀態，對銀嘅戰略儲備需求大增，同時早兩日中國對白銀實行出口管制，將其升級為「戰略資源」，更加肯定方向；睇「空」大行就認為，其實白銀需求係人為設計，都係周期性投資，假如美國減息令資金流出海外，錢都情願流入股票、黃金，白銀升幅有限，如果美國或者其盟友加大產量，就會打冧白銀價格。

真係公說公有理，婆說婆有理。但博客係睇好白銀，因為如果單純講貴金屬炒賣，黃金升幅已經到盡頭，再炒落去係會有泡沫，其實黃金升幅有個好重要原因係無人講到：顯示卡與記憶體，呢兩個都係AI炒起情況下，間接被帶動嘅需求，而顯示卡、記憶題條PCI插條，就係用黃金渡上去。

白銀目前最大工業需求，就係太陽能板同電池，呢個都係中國內需；另外半導體都會用得上，因為係良好導電體。

博客認為，今年如無意外，現貨白銀可以破百美元都無太大問題，主要係中國光伏行業為AI帶來廉價電力，AI需求又帶動光伏需求，兩者環環相扣，所以想買白銀，買佢ETF或者兩倍做多就最好啦！