26,753.67
+406.43
(+1.54%)
26,814
+440
(+1.67%)
高水60
9,264.97
+116.50
(+1.27%)
5,843.88
+102.25
(+1.78%)
2,118.52億
4,069.78
+46.36
(+1.152%)
4,770.86
+53.11
(+1.126%)
13,977.72
+149.09
(+1.078%)
2,738.46
+24.36
(+0.90%)
93,656.0000
-203.7100
(-0.217%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9917
09992 泡泡瑪特00005 滙豐控股09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ00981 中芯國際02318 中國平安
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
