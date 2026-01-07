26,374.68
-335.77
(-1.26%)
26,414
-305
(-1.14%)
高水39
9,110.64
-133.60
(-1.45%)
5,703.53
-121.73
(-2.09%)
2,138.34億
4,080.51
-3.16
(-0.077%)
4,769.79
-20.90
(-0.436%)
14,011.36
-11.19
(-0.080%)
2,732.47
-18.76
(-0.68%)
92,716.4800
-1,031.4900
(-1.100%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1245
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9915
即時更新：07/01/2026 14:45
半日數據，更新：07/01/2026 12:40
資料由Binance提供
07
十一月
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
展覽 文化藝術
西灣河香港電影資料館｜75 載銀光萃影 ─ ─ 銀都電影劇照及海報展
推介度：
07/11/2025 - 05/07/2026
免費
免費
10
一月
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
文化藝術 音樂會
西九文化區｜陳健安明年1.10西九舉行「時的狀態演唱會」踢走EMO 變E人掌控觀眾時間 尋找新伊甸園
推介度：
10/01/2026
更新：07/01/2026 11:15
