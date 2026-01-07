07/01/2026 16:47

東亞銀行(00023)發表首季投資展望指，恒指今年目標為30800點；滬深300指數目標則升至5080點。當中，本季較看好內地人工智能、智能駕駛和人形機器人供應鏈、高端工業、服務娛樂消費、中資電訊、本港地產收租及交通運輸等細分板塊。香港續濟方面，該行形容內外需求持續增強，支持香港經濟全面復甦。

今年AI泡沫爆破機會偏低

該行續指出，為平衡穩定通脹與支持就業這兩大政策目標，預料美聯儲局在2026年將繼續減息，全年3次，減幅75個基點，以避免經濟錯失軟著陸而陷入停滯的風險。對於AI泡沫，該行指出泡沫是中性，適當的泡沬對市場更為有利，只有過多泡沬至爆破時，才令人擔心，並預期今年，鑑於AI熱潮具備可持續性且短期內爆破的機會偏低，但美國AI主題板塊走勢將漸趨分化，齊漲齊跌的局面不再。

中期選舉，特朗普打「中國牌」爭取選票

至於今年首季，該行繼續維持看好黃金的觀點，惟季內的升幅或會有所收斂，甚或出現高位盤整的走勢，給予國際金價的波動區間介乎每盎司4150美元至4550美元，建議採取逢低吸納的策略，每逢超跌至每盎司4100美元或以下屬吸引的增持水平。

此外，該行預期地緣政治的不確定性在首季將會大幅降低。不過，認為中美關係僅屬暫時性回暖，尤其是美國將於11月舉行中期選舉，相信特朗普繼續視「中國牌」為其爭取選票的「Trump Card」（王牌），地緣政治局勢長期仍會處於不穩定的狀態。

撰文：經濟通採訪組