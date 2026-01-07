26,458.95
-251.50
(-0.94%)
26,366
-107
(-0.40%)
低水93
9,138.75
-105.49
(-1.14%)
5,738.52
-86.74
(-1.49%)
2,761.34億
4,085.77
+2.10
(+0.051%)
4,776.67
-14.02
(-0.293%)
14,030.56
+8.01
(+0.057%)
2,736.77
-14.46
(-0.53%)
91,563.2500
-2,184.7200
(-2.330%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1181
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9866
恒生指數
26,458.95
-251.50
(-0.94%)
期指(夜)
低水93
26,366
-107
(-0.40%)
國企指數
9,138.75
-105.49
(-1.14%)
科技指數
5,738.52
-86.74
(-1.49%)
大市成交
2,761.34億
股票
2,519.52億
(91.243%)
窩輪
76.60億
(2.774%)
牛熊證
165.21億
(5.983%)
即時更新：07/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,438.60億
主板賣空
397.72億
(16.309%)
更新：07/01/2026 16:59
上証指數
成交：11,974.23億
4,085.77
+2.10
(+0.051%)
滬深300
4,776.67
-14.02
(-0.293%)
深証成指
14,030.56
+8.01
(+0.057%)
MSCI中國A50
2,736.77
-14.46
(-0.53%)
比特幣
資料由Binance提供
91,563.2500
-2,184.7200
(-2.330%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1181
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9866
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多etnet精彩內容

腎臟健康|養生達人驚患腎衰竭，醫生揭黑咖啡或成傷腎元兇
醫學通識 健康解「迷」

腎臟健康|養生達人驚患腎衰竭，醫生揭黑咖啡或成傷腎元兇
Hermès 首推粉底系列Plein Air:奢侈品牌能否在...
Beauty

Hermès 首推粉底系列Plein Air:奢侈品牌能否在...
易經看世界

【易經看世界】從離卦看大埔沖天大火災：天災還是人禍？悲劇如何善後？

外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特02899 紫金礦業00388 香港交易所02318 中國平安00981 中芯國際
etnet專輯
照顧者 情緒健康
etnet專輯

美軍抓馬杜羅帶來的衝擊與啟示

06/01/2026 16:35
大國博弈

定期存款 | 多家銀行減港元存息，滙豐下調6個月至2.1厘，...

05/01/2026 16:16
貨幣攻略
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
加拿大-Ivey採購經理人指數
即將公佈
07/01/2026 23:00
前值
48.40
市場預測
--
美國-JOLTS職位空缺
即將公佈
07/01/2026 23:00
前值
7.67百萬
市場預測
7.65百萬
HIBOR 同業拆息
隔夜
3.65%
1個月
2.96%
3個月
2.97%
更新：07/01/2026 11:15
美元匯率-最大跌幅
SEK 美元/瑞典克朗
9.1811
-0.0205
-0.223%
TWD 美元/新台幣
31.4258
-0.0663
-0.211%
CAD 美元/加元
1.3797
-0.0019
-0.136%
更新：07/01/2026 22:25
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處