08/01/2026 17:58

人民幣匯價轉弱，人民幣兌一美元中間價今報7.0197，較上個交易日跌10點子，兩連跌兼較市場預測偏弱仍逾270點。人民幣弱勢拖累港股表現，繼上日回吐逾250點後，今日繼續向下，低開逾百點。隔晚傳出內地指示科企暫購英偉達H200晶片，科技股受壓，加劇港股回吐幅度，盤中曾跌近500點，下穿包括十天線（約26069點），五十天線（約26000點）及百天線（約25983點），幸好低位有承接，兩萬六關失而復得。恒生指數全日收報26149，跌309點或1.2%，兩日累計回吐561點。

交投持續縮減，主板成交近2683億元，較上日進一步減少逾78億元。北水方面亦錄得今年第一個淨流出交易日，淨流出近50億元。恒生中國企業指數收報9039，跌99點或1.1%。恒生科技指數收報5678，跌60點或1%。

據美媒《The Information》報道，指中國政府本周已要求部分科技公司暫停訂購英偉達H200晶片，並可能要求企業優先採購國產AI晶片。科技股集體受壓；阿里(09988)跌2.3%，報142.6元，百度(09888)跌3.3%，報140.3元，騰訊(00700)跌1.4%，報616元。晶片股表現分歧，中芯(00981)升0.3%，報74.95元，華虹(01347)升2.6%，報91.65元。

盤中傳出阿里堅定投入淘寶閃購以達到市場第一，美團(03690)跌3.3%，報101元。

晶片荒持續蔓延，全球最大存儲晶片製造商三星電子全球行銷總裁兼負責人Wonjin Lee表示，公司已不得不評估對旗下全線產品重新定價的可能性。晶片股捱沽，聯想集團(00992)跌5.6%，報8.78元，領跌藍籌，小米(01810)跌0.4%，報38.02元。

滙控(00005)世紀私有化恒生(00011)今日進行表決惟仍待結果公布，滙控跌2.3%，報124.3元，恒生升不足0.1%，報153.9元。

日本賭場監管委員會2026財政年度預算按年增加5.4%，濠賭股跌幅居前，金沙(01928)跌4.5%，報18.74元，美高梅(02282)跌2.2%，報12.24元。

恒指、國指、科指三大成交股份依次為阿里、騰訊及美團。

撰文：經濟通市場組