26,201.20
+51.89
(+0.20%)
26,235
+94
(+0.36%)
高水34
9,065.36
+26.02
(+0.29%)
5,697.85
+19.51
(+0.34%)
476.64億
4,094.62
+11.64
(+0.285%)
4,739.21
+1.56
(+0.033%)
14,016.58
+57.10
(+0.409%)
2,712.95
-2.35
(-0.09%)
90,945.9400
-154.0600
(-0.169%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1011
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9747
即時更新：09/01/2026 09:49
可賣空股票總成交
2,341.98億
主板賣空
433.55億
(18.512%)
更新：08/01/2026 16:59
上証指數
成交：2,950.30億
4,094.62
+11.64
(+0.285%)
滬深300
4,739.21
+1.56
(+0.033%)
深証成指
14,016.58
+57.10
(+0.409%)
MSCI中國A50
2,712.95
-2.35
(-0.09%)
比特幣
資料由Binance提供
90,945.9400
-154.0600
(-0.169%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1011
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9747
