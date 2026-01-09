09/01/2026 18:18

中國各項經濟數據在低基數效應下錄得溫和持續增長，尤其是CPI數據脫離同比零增長的泥沼，知名經濟學家陶冬在接受《經濟通通訊社》採訪時，認為中國經濟表現已經見底，儘管內房和內需兩大環節仍然是經濟工作的核心挑戰，但是2026年作為中央「十五五規劃」的開局之年，中國科技產業已經進入新的上行周期，支持內地經濟轉型。

陶冬亦看好2026年港股港樓表現，惟前者主要因對上多年跑輸環球，而後者則視乎美聯儲實際寬鬆力度；至於本港零售市道持續慘淡，陶冬認為租金高企「想降不能降」才是核心問題，真正破局之道在於北部發展。

預計服務業補貼成內地財政亮點，幣策相對穩定

內地12月份全國居民消費價格(CPI)同比上漲0.8%，漲幅較11月擴大0.1個百分點，符合市場預期，並創近三年新高。經濟數據持續向上，陶冬認為雖然2025年中國經濟缺乏亮點，但整體而言已經見底，物價開始回升，但未來的增長點仍需時間培養，復甦的快慢取決於能否有效改善通縮心態。

陶冬預計2026年將繼續以財政刺激為主攻方向，特別是從產品端補貼轉向服務業補貼，包括旅遊、康養、育兒等，至於貨幣政策則維持「適度寬鬆」與「協調配合」，比財政力量更為穩定，中國若想進一步降準降息，則仍要看歐美減息速度。

陶冬指出，2026年中國經濟發展的關鍵之一在於如何修復開發商的資產負債表，如果當局不著手解決問題，則不利於整體經濟資產負債表的修復，但他強調，房地產也不是經濟的所有，從投資端到消費端再到科技領域，「有許多其他的文章可以做」。

2025年1至11月中國貿易順差首次突破1萬億美元，這還不包括12月份的出口額，中國低價商品在海外市場攻城略地，與此同時中國官方首次提到「國際經貿鬥爭」，未來外貿形勢似乎更加不明朗。陶冬認為2026年中美之間的經貿鬥爭還會存在，但美國總統特朗普的注意力會從海外移向國內，移向中期選舉以及去監管政策等國內議程，他預計貿易不確定性應該比2025年要少一些，中美貿易糾紛會趨於穩定。

政府扶持澆灌內地科企，惟電動車被剔戰略地位曝險

2026年是「十五五規劃」的開局之年，外界預計今年將會是投資大年，陶冬進一步指出，有些在2025年未用完的資金，可能在本季度集中釋放，他預計隨著政府投資持續澆灌，中國科技產業將進入新一輪結構性上行周期，「中國科技企業沒有一個人會跟你說缺錢的」

電動車曾經作為中國點名要「彎道超車」的戰略產業之一，發展迅速且獲得亮眼成績，比亞迪(01211)全年銷量拋離特斯拉，智慧駕駛、robotaxi等前沿產業也有資金積極布局，然而踏入2025年下半年行業風險乍現，部分車企銷量增長顯著放緩，比亞迪供應鏈金融被叫停，整個電動車產業甚至被剔出十五五「戰略性新興產業」名單。陶冬警告中國電動車的問題在於嚴重的產能過剩與價格內捲，「自己把自己捲死」，未來要平穩完成電動車「去產能」任務，則需要國家監管以及制定適度的市場退出機制。

本港經濟破局需勇氣，港府魄力不足

恒生指數在2025年累計上升5570點，升幅高達27.77%，創下八年來最佳表現。踏入2026年，陶冬繼續看好港股，相對於海外市場，港股受益於中國經濟見底與科技企業上行，而根本原因在於港股已經好多年沒漲，估值具吸引力。不過他指出，資金流入目前以內地資金為主，歐美長期資金仍在持續退出。

隨著美國重啟新一輪減息周期，最近三次議息會議上均減息一碼，本港住宅市場受惠寬鬆環境，下半年在內地投資者的支持下有回暖跡象。陶冬同意香港住宅市場已經見底，未來升幅取決於美聯儲的利率政策及是否展開新一輪QE；至於商業物業則和全球大部分地區一樣面臨結構性挑戰，而且庫存量大，再加上部分地主面臨流動性壓力，恐怕還需要有進一步的調整。

香港零售市道則是另一番景象，受北上消費衝擊和人員流動影響，周末和假期本地消費沒有起色，民生商舖相繼結業。那麼持份者為甚麼沒有通過減租調節市場呢？陶冬表示政府與銀行因擔心連鎖反應而不敢讓租金下降，結果讓香港零售業難以與深圳競爭，租金問題牽涉太多利益及潛藏金融風險，但「破局一定要有破有立」。

陶冬進一步指出，香港今天的核心問題就是不敢破，他特別提到北部都會區，認為「南金融、北科技」才是香港經濟的真正破局關鍵。他解釋道，香港不能只依賴40萬人的中環金融業，必須透過北部都會區與深圳融合，尋求新的經濟帶動點，刺激就業與消費，同時還能吸引IPO，帶旺本港金融產業。他批評，北部都會區目前除了基建上馬之外就沒有太大動靜，其他部分過於依賴大學和企業參與，反映目前政府在制度突破上顯得有點「苟且」。

撰文：經濟通市場組記者楊英傑