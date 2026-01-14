直播中 : 開市Good Morning - 港股市愈戰愈強 Conita 最牛目標睇三萬！
26,930.48
+82.01
(+0.31%)
26,949
+86
(+0.32%)
高水19
9,305.04
+19.63
(+0.21%)
5,900.43
+30.64
(+0.52%)
825.47億
4,172.26
+33.50
(+0.809%)
4,802.79
+41.76
(+0.877%)
14,391.77
+222.37
(+1.569%)
2,734.44
+27.02
(+1.00%)
95,341.6000
-72.3900
(-0.076%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0980
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9061
13
一月
01810 小米集團－Ｗ09992 泡泡瑪特00981 中芯國際00285 比亞迪電子09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股
新聞
新聞 新聞評論
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.5734
-0.0003
-0.054%
EUR 歐元/美元
1.1637
-0.0005
-0.041%
GBP 英鎊/美元
1.3422
-0.0003
-0.022%
更新：14/01/2026 10:10
最新重要數據
印度-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.33%
公佈日期
12/01/2026 18:30
加拿大-失業率
公佈值
6.80%
公佈日期
09/01/2026 21:30
美國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
09/01/2026 21:30
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1140
更新：14/01/2026 10:10:57
