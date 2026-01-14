14/01/2026 08:47

​ 美國去年12月消費物價指數(CPI)按年上升2.7%，升幅與11月持平，反映通脹壓力未放緩，影響減息前景。美股周二（13日）顯著受壓，道指收市跌近400點。

另一方面，美國司法部對聯儲局主席鮑威爾展開刑事調查，令市場憂慮央行獨立性，且伊朗局勢不穩，投資者避險情緒升溫。

道指收市跌398.21點，或0.8%，報49191.99點；標普500指數跌13.53點，或0.19%，報6963.74點；納指跌24.03點，或0.1%，報23709.87點。

納指與標指同步回落。摩根大通全日重挫4.2%，成為拖累道指的主力。受摩通業績拖累，其他金融權重股亦普遍走低，高盛(US.GS)跌1.2%、萬事達卡(US.MA)及Visa(US.V)分別跌3.8%及4.5%。Alphabet(US.GOOGL)續破頂，收市升1.1%。



​

微軟(US.MSFT)收市跌1.4%。針對AI數據中心耗電量急增可能推高民用電價的擔憂，特朗普表示微軟將宣布一系列改革措施。隨後微軟承諾，將支付更高的公用事業費率以覆蓋其電力成本，確保其數據中心建設不會導致美國家庭面臨電費上漲，亦不會尋求地方稅務減免。

美元兌日圓強勢突破159心理關口

​ 美匯指數周二展現韌性，在早段受壓後逐步回穩，報99.13水平，微升約0.25%。美元兌日圓強勢突破159心理關口，創日圓一年半以來的新低，一度觸及159.19水平，日內升幅約0.64%，報159.13。歐元兌美元震盪上落，日內報1.1648，跌約0.1%。

現貨金價日內再突破每盎司4600美元心理關口，高見4634美元，尾市反覆向下，報4584美元，跌約0.3%。紐約期金同樣尾市回落，報每盎司4591美元，下跌0.5%。

大宗商品市場方面，油價顯著造好。總統特朗普日前發出強硬警告，揚言對任何與伊朗有業務往來的國家，其與美國進行的所有業務都將被徵收25%的懲罰性關稅。市場憂慮此舉將進一步收緊全球原油供應鏈，刺激油價在避險買盤推動下急升。紐約期油升2.6%，報每桶60.87美元；布蘭特期油升2.4%，報每桶65.44美元。

撰文：經濟通國金組