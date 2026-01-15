直播中 : 開市Good Morning - 港股27000大關受阻 伺機作突破？
直播中 : 開市Good Morning - 港股27000大關受阻 伺機作突破？
--
--
(--)
27,004
+30
(+0.11%)
--
--
(--)
--
--
(--)
26.65億
4,126.08
-0.01
(0.000%)
4,741.81
-0.12
(-0.003%)
0.000
(0.000%)
--
--
(--)
96,739.2700
-212.5100
(-0.219%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1010
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9206
恒生指數
--
--
(--)
期指
27,004
+30
(+0.11%)
國企指數
--
--
(--)
科技指數
--
--
(--)
大市成交
26.65億
股票
26.65億
(100.000%)
窩輪
--
(0.000%)
牛熊證
--
(0.000%)
即時更新：15/01/2026 09:17
可賣空股票總成交
3,038.26億
主板賣空
428.96億
(14.119%)
更新：14/01/2026 16:59
上証指數
成交：--
4,126.08
-0.01
(0.000%)
滬深300
4,741.81
-0.12
(-0.003%)
深証成指
0.000
(0.000%)
MSCI中國A50
--
--
(--)
比特幣
資料由Binance提供
96,739.2700
-212.5100
(-0.219%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1010
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9206
etnet專輯
etnet專輯

定期存款 | 渣打香港6個月港元定存年息高達2.48厘，工銀...

