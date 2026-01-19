19/01/2026 08:49

美國特朗普政府對外採取擴張政策，委內瑞拉、伊朗及格陵蘭局勢緊張，對內干預聯儲局運作，且面臨最高法院對關稅法案裁決，引發市場波動。美股三大指數上周五（19日）偏軟，周線受挫。

道指收市跌83.11點，或0.17%，報49359.33點；標普500指數跌4.46點，或0.06%，報6940.01點；納指跌14.63點，或0.06%，報23515.39點。美股三大股指周線均錄得跌幅，道指累跌0.29%，標指下跌0.38%，納指跌0.66%。

英偉達(US.NVDA)跌0.4%，蘋果(US.AAPL)跌1%，微軟(US.MSFT)升0.7%，谷歌(US.GOOGL)跌0.9%。

市場焦點集中在特朗普對下任聯儲局主席的取態。特朗普在白宮發表講話時，公開讚揚現任國家經濟委員會主任哈塞特，但同時表示更希望他留在現任職位上，並直言若哈塞特轉任聯儲局主席，白宮將失去一位核心經濟顧問。

此番言論被市場解讀為哈塞特獲得提名的機會下降，令另一位熱門候選人、前聯儲局理事沃什的呼聲急升。預測市場數據顯示，沃什獲得提名的機率在特朗普講話後顯著飆升至60%以上。投資者普遍認為沃什立場較為「鷹派」，這種人事任命的不確定性令部分資金選擇在周末前離場觀望。

*美匯指數延續一周強勢*

美匯指數延續一周強勢，交投於99.36水平，日內微升約0.02%。美元兌日圓由早段高位回落，匯價徘徊於158.06水平附近，跌約0.3%。歐元兌美元走勢反覆偏軟，日內報1.1596，微跌0.1%。

​ 現貨黃金日內持續於每盎司4600美元水平爭持，日內報4585美元，下跌約0.7%。紐約期金報4592美元，跌幅約0.7%。

紐約期油報每桶59.34美元，日內升約0.4%。布蘭特期油報每桶64.23美元，升幅約0.7%。

周一（19日）為美國假期，美股將全日休市。