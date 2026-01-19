26,563.49
-281.47
(-1.05%)
26,583
-246
(-0.92%)
高水20
9,137.11
-83.70
(-0.91%)
5,750.52
-71.66
(-1.23%)
1,813.55億
4,109.52
+7.61
(+0.186%)
4,728.00
-3.87
(-0.082%)
14,276.22
-4.86
(-0.034%)
2,683.21
-11.14
(-0.41%)
92,516.6900
-1,156.4500
(-1.235%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0824
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9475
休市美股: 1月19日休市
即時更新：19/01/2026 14:44
可賣空股票總成交
1,102.55億
主板賣空
143.21億
(12.989%)
半日數據，更新：19/01/2026 12:40
09988 阿里巴巴－Ｗ09992 泡泡瑪特01810 小米集團－Ｗ00700 騰訊控股00005 滙豐控股09888 百度集團－ＳＷ
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最新重要數據
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.59%
公佈日期
17/01/2026 00:00
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.80%
公佈日期
16/01/2026 15:00
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
56.10
公佈日期
16/01/2026 05:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
4,672.7600
+0.6000
+0.013%
XAG 白銀現貨
93.4092
+0.0622
+0.067%
更新：19/01/2026 14:40
最新
人氣
