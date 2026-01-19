26,563.90
-281.06
(-1.05%)
26,587
-242
(-0.90%)
高水23
9,134.45
-86.36
(-0.94%)
5,749.98
-72.20
(-1.24%)
2,256.89億
4,114.00
+12.09
(+0.295%)
4,734.46
+2.59
(+0.055%)
14,294.05
+12.97
(+0.091%)
2,685.83
-8.52
(-0.32%)
92,782.0000
-891.1400
(-0.951%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.0828
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9470
休市美股: 1月19日休市
恒生指數
26,563.90
-281.06
(-1.05%)
期指
高水23
26,587
-242
(-0.90%)
國企指數
9,134.45
-86.36
(-0.94%)
科技指數
5,749.98
-72.20
(-1.24%)
大市成交
2,256.89億
股票
2,057.57億
(91.169%)
窩輪
76.14億
(3.374%)
牛熊證
123.17億
(5.458%)
即時更新：19/01/2026 16:16
可賣空股票總成交
1,102.55億
主板賣空
143.21億
(12.989%)
半日數據，更新：19/01/2026 12:40
上証指數
成交：11,901.38億
4,114.00
+12.09
(+0.295%)
滬深300
4,734.46
+2.59
(+0.055%)
深証成指
14,294.05
+12.97
(+0.091%)
MSCI中國A50
2,685.83
-8.52
(-0.32%)
比特幣
資料由Binance提供
92,782.0000
-891.1400
(-0.951%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.0828
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9470
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
俄羅斯-消費者物價指數(年率)
公佈值
5.59%
公佈日期
17/01/2026 00:00
德國-消費者物價指數(年率)
公佈值
1.80%
公佈日期
16/01/2026 15:00
新西蘭-製造業採購經理人指數
公佈值
56.10
公佈日期
16/01/2026 05:30
