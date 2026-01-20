20/01/2026 07:36

內地去年經濟增長成功「保5」，顯示新舊動能轉換初見成效，經濟正逐步擺脫對樓市的依賴，新質生產力成核心動力。當前重點工作需從「培育新動能」轉向「完善新分配」，通過優化財富共享機制激活內需，鞏固轉型成果。

全方位築機制，激活消費信心

國家統計局公布，去年GDP總量突破140萬億元（人民幣，下同），按年增長5%，完成設定目標。回顧去年經濟，固定資產投資受樓市持續低迷、地方債務壓力影響，出現35年來首次全年負增長，按年下跌3.8%，而消費按年增長3.7%。GDP仍保住5%增長，主要是靠先進製造業和出口撐住。規模以上工業增加值穩健增長，按年升5.9%，其中高技術製造業和裝備製造業增速分別錄得9.4%和9.2%增長。更為關鍵的是，高技術、高附加值的產品讓出口保持強勁增長，令全年錄得1.2萬億元破紀錄貿易順差。

然而，新舊動能轉換之際，「供強需弱」的深層矛盾依然突出。新興產業創造的財富尚未充分轉化為廣大居民的購買力與消費信心，最終消費率仍有提升空間。中央經濟工作會議將內需主導列為今年工作重點首位，而谷內需的關鍵在於「分配新財富」，建立有效機制，使新質生產力創造的收入轉化為家庭可支配收入與穩定預期，才能真正激活內需，形成良性循環。

要實現財富合理共享、驅動消費升級，需依靠系統性的政策組合。首先，當局需在國民收入初次分配中提升勞動報酬份額，鼓勵企業建立合理的薪資增長機制，並透過財稅改革強化再分配的調節作用，來增加民眾的可支配收入。當局還應擴大個人所得稅專項扣除範圍，涵蓋教育、醫療和養老支出，讓中低收入家庭減負，釋放消費潛力。

當前稅制以間接稅為主，當局可考慮進一步完善稅制，針對資本增值和財產開徵新項目，例如對高收入群體的股息紅利和房產轉讓徵稅，更合理地回收部分發展紅利，用於補貼低收入者，縮小貧富差距。

同時，當局應完善社會保障體系，將靈活就業者和農民工納入全國統籌的養老保險，讓他們在退休後有保障，可無後顧之憂地願意和敢於消費。在新動能領域，當局宜鼓勵企業實施員工持股計劃，讓工人分享公司成長紅利。例如，華為的「全員持股」模式已證明有效，能激勵創新並減少勞資衝突。

新動能提升生產力效率，對傳統行業造成壓力，工人面臨失業風險上升，政府應一方面提供失業救濟金，幫助工人度過陣痛期；另方面加大財政投入，建立全國性再培訓課程，資助失業工人學習AI、綠色技術和數字營銷新技能，得以進入新領域，整體收入將提升，促進消費升級。

穩定居民財富預期，對激活消費至關重要。推動資本市場健康發展，民眾通過長期投資股票，產生穩健的財富效應，在心理上可減輕對未來的不確定感，從根本上提升消費意願。

推政策谷生育，遏人口降壓力

此外，當局需繼續推動建設全國統一大市場，破除要素流動壁壘，建構更完備的監管和市場規則，讓企業在公平競爭中提供高品質、體驗式消費場景，有助釋放更大消費潛力。

不過，谷內需卻面對人口增長持續放緩的結構性問題制約。去年內地人口連續4年下降，減少340萬人，總人口降至14億，出生率更創下76年來最低，僅5.63%，人口死亡率逾8%，疊加人口老化，擠壓消費潛力。當局須研究推出鼓勵生育政策，包括育兒補貼、購房優惠，催谷生育率回升，才能保持人口紅利。

展望未來，如果收入分配改革到位，新舊動能交替將進入良性循環。新動能繼續快速穩步增長，舊動能通過轉型融入其中，全社會分享紅利。政府、企業和民眾需共同努力，讓改革成為共識。最終，這不僅是經濟議題，更是社會公平的保障。