20/01/2026 09:08

隔晚美國馬丁路德金紀念日假期美股休市一日，但美國總統特朗普接受訪時，對於會否武力奪取格陵蘭上表明無可奉告，但若未能就格陵蘭問題達成協議，他則表明會繼續向歐洲國家加徵關稅。三大歐洲股市受挫，英國富時100指數微跌39點或0.4%，德國DAX指數跌338點或1.3%，法國CAC指數跌146點或1.8%。

（Shutterstock圖片）

美股休市但指數期貨維持交易，三大指數期貨集體下跌約1%；道指期貨跌465點或0.94%報49082，納指期貨跌348點或1.36%報25340，標普期貨跌76點或1.09%報6900。

特朗普言論加劇地緣政治風險，避險需求上升，美匯指數回軟，瀕臨99邊緣。人民幣匯價相對維持強勢，離岸價低見6.9547，再創兩年半新低。貴金屬避險工具角色顯現，紐約期金短線拉升逾2%，高見4698美元再創歷史新高，逼近4700美元整數大關。

恒指小彈或引熊友加倉，若偏進取或帶來上攻動力

昨晚恒指夜期升52點報26640，較現貨高水76點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報26659，升111點，恒指料跟隨高開約百點。

受惠美元轉弱人民幣強勢，恒指今早料升幅大於昨日夜期表現，人民幣強勢亦有望抵銷近日部分股市資金壓力，料恒指即市26500仍有較大支持。參考恒指牛熊證街貨分布，昨日恒指裂口下跌近300點後即時吸引輪商積極開熊，新增26800至27099約300點區間，合共淨增719張對應期指張數街貨。相對昨日急跌令牛證部署較為審慎，牛證重貨區26400至26499涉927張對應期指張數街貨，淨減114張對應期指張數，至於再下方的街貨區略見增量，但料未構成即市下殺誘因；而熊區部署反而較為進取，觀望今日窄幅反彈會否吸引更多淡友部署貼價區域，或會成為之後上攻誘因。