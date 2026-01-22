22/01/2026 13:32

周大福(01929)公布上季經營數據，零售值按年增17.8%，內地直營店同店銷售增長加快至21.4%，港澳增長亦擴大至14.3%。考慮到良好銷售表現和金價情況，公司上調2026財年全年業績指引，又表示持續優化零售點網絡，季內於內地淨關閉230個零售點，另將按計劃在今年6月前推出新店以進軍國際市場。數據公布後，周大福獲多間大行唱好，股價今早(22日)最多升半成高見14.41元，並已連升3日，是否仍可追入？

（周大福官網截圖）

上季零售值按年增17.8% 內地同店銷售升21.4%

周大福公布，截至去年12月底止三個月第三財季，零售值按年增長17.8%，其中內地零售值按年升16.9%，香港、澳門及其他市場零售值升22.9%。內地同店銷售升21.4%，港澳市場同店銷售升14.3%。

周大福表示，觀察到珠寶消費氣氛逐步改善，期內中國內地、香港及澳門的銷售增長進一步加快。內地方面，直營店於季內的同店銷售增長提升至21.4%，而加盟店的同店銷售增長則達到26.3%。若撇除鐘錶業務，期內直營店的同店銷售增長25.6%。香港及澳門的同店銷售按年增長14.3%，其中香港上升10.1%，澳門則上升31.3%。

內地淨關閉230個零售點 6月前將推新店進軍國際市場

周大福表示持續優化零售點網絡，關閉表現欠佳的門店，並於核心地段開設高生產力門店，以維持市場領導地位及通過門店管理加強零售網絡組合的韌性。季內，於內地選擇性地開設34個周大福珠寶零售點，並關閉264個零售點，淨關閉230個零售點；香港及澳門開設3個零售點。

集團表示，自開展品牌轉型之旅，全新設計門店的表現持續優於一般門店，展現出更高的生產力。季內，持續推出全新設計的門店以提升品牌體驗，當中包括於新加坡星耀樟宜機場及中國上海港匯恒隆廣場開設門店。而國際擴張被視為增長的下一步，持續實施雙管齊下的策略，在今年6月前，將按計劃推出新店以進軍國際市場，並聚焦於精選高端地段。

中金：上季整體零售值勝管理層預期 升目標價至17.85元

中金發表研究報告指，周大福2026財年第三財季整體零售值按年增長18%，表現好於管理層預期。其中，中國內地零售值按年增長17%，直營及批發同店銷售分別按年增長21%及26%。若剔除鐘錶業務，直營同店銷售按年增長26%。10月份受益於漲價預期和需求旺盛，表現最佳。11至12月雖受到黃金增值稅政策調整影響，仍有高單位數同店增長。公司持續推進渠道優化提效，季內淨關閉230家周大福品牌門店，年初至今新增門店月均店效達140萬元人民幣，高出關閉門店2至3倍。中國港澳及其他市場零售值同比增長23%，香港和澳門同店銷售分別按年增長10%及31%，季內淨開3家門店。

中金續指，內地定價首飾在標誌性產品及翡翠品類帶動下，第三季度零售值和同店銷售分別按年增長60%及53%，銷售佔比按年提升11個百分點至40%。計價黃金首飾零售值和同店銷售分別按年下跌0.6%及上升13%。港澳市場方面，計價黃金首飾零售值和同店銷售分別按年增長47%及43%，表現好於定價首飾的分別按年下跌7%及15%。中金維持周大福「跑贏行業」評級，目標價上調6%至17.85元。

花旗：上季同店銷售增長符預期 大和：營運數據令人鼓舞

花旗稱，周大福2026財年第三季度同店銷售增長符合該行預期。雖然公司上調業績指引優於市場預期，但毛利率目標較為保守，因該目標是基於每安士4500美元的金價，比當前金價低7%。而金價上漲將透過毛利潤擴張(抵銷對沖損失)及銷售額增加(主要來自定價黃金產品)帶來的經營槓桿效應，對淨利潤產生正面影響。

花旗又指，周大福管理層預計，農曆新年期間的同店銷售增長將達到低至中單位數水平，因部分定價黃金產品的銷售已在10月漲價前提前備貨銷售。雖然金價持續上升可能影響按重量計價產品的銷售，但定價產品將因此受惠，並可能驅動春節期間的整體銷售。預期定價產品在今年將貢獻集團銷售額的33%至35%，管理層的目標是在三年內將銷售佔比提升至35%至40%。此外，周大福的門店優化已基本完成，管理層預計2027財年門店關閉數量將減少，並將持續開設高效益門店，其中包括在高線城市以自營模式開設約三分之二的門店，在低線城市以加盟模式開設約三分之一的門店。該行微調周大福2026財年盈利預測，使其高於公司業績指引，維持對其「買入」評級，目標價18.2元。

（周大福官網截圖）

大和表示，周大福第三季度營運數據令人鼓舞，整體同店銷售按年錄得雙位數增長。公司管理層對2026財年第四季同店銷售增長(SSSG)動能持續保持信心。儘管2025年農曆新年基數較高，公司仍預期2026年農曆新年實現低至中個位數按年SSSG增長，受一系列活動支持。管理層上調2026財年指引現已明顯高於當前市場預測，收入按年中單位數增長，SSSG為高單位數按年增長。受金價上漲及固定價格產品比例增加支持，毛利率指引上調到31.5%至32.5%，意味按年擴張2至3個百分點。營運利潤率指引亦上調至接近20%，意味按年改善約3.6個百分點。預期周大福2026財年對沖虧損將與2025財年相若，因金價強勁，重申對其「買入」評級。

伍禮賢：業績改善勢頭料可維持 回至13.5元可吸上望16元

（伍禮賢）

光大證券國際證券策略師伍禮賢指，近幾季都見到金飾股季度業績有改善情況，周大福亦如是，相信是因幾個因素。首先，之前在金價上升時，消費者買金意欲受影響，對周大福同店銷售帶來較大壓力，但隨著金價仍繼續再升，原本等待金價回調的消費者也等不及，反而帶動周大福同店銷售出現回升情況。同時，從近季趨勢來看，周大福港澳業務增長趨勢更加明顯，首先，公司近季採取金飾定價策略，在金價向上過程中，其所賣產品仍保持價格不變，消費者感覺較著數；其次，國內金價相比港澳金價存在溢價，消費者傾向在港澳地區購買，帶動其港澳業務復甦更快。以上都是帶動其同店銷售有不錯增長的因素。若再看其今次公布的細分數據，內地的定價飾金銷售增長非常誇張，正印證上述情況。

伍禮賢認為，整體飾金復甦力度可繼續維持，而周大福今次季度業績趨勢亦反映其之前改善勢頭可維持，定價策略都仍有機會在現時高金價中繼續推動其業務增長，故對其後市看法相對正面。周大福股價雖經過連續反彈，但仍未重回去年第四季造出約16.5元，今次反彈應可上望15至16元，而在業績數據較理想情況下，股價未必有很大回吐空間，可待回至13.5元左右買入。

周大福半日升1.46%收報13.91元，連升3日，累計升幅5.86%，成交3億元。其他金飾股變動不大，周生生(00116)升0.59%報13.68元，周六福(06168)升0.37%報27.52元，六福(00590)跌0.19%報31.74元，景福(00280)無升跌報0.52元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉