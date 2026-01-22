26,629.96
+44.90
(+0.17%)
26,792
+146
(+0.55%)
高水162
9,114.30
-8.65
(-0.09%)
5,762.44
+16.14
(+0.28%)
2,348.60億
4,122.58
+5.64
(+0.137%)
4,723.71
+0.64
(+0.014%)
14,327.05
+71.92
(+0.505%)
2,670.92
-2.58
(-0.10%)
89,972.2600
+517.5300
(0.579%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9246
恒生指數
26,629.96
+44.90
(+0.17%)
期指(夜)
高水162
26,792
+146
(+0.55%)
國企指數
9,114.30
-8.65
(-0.09%)
科技指數
5,762.44
+16.14
(+0.28%)
大市成交
2,348.60億
股票
2,172.13億
(92.486%)
窩輪
66.99億
(2.852%)
牛熊證
109.48億
(4.662%)
即時更新：22/01/2026 17:59
可賣空股票總成交
2,080.55億
主板賣空
353.83億
(17.007%)
更新：22/01/2026 16:59
上証指數
成交：12,017.64億
4,122.58
+5.64
(+0.137%)
滬深300
4,723.71
+0.64
(+0.014%)
深証成指
14,327.05
+71.92
(+0.505%)
MSCI中國A50
2,670.92
-2.58
(-0.10%)
比特幣
資料由Binance提供
89,972.2600
+517.5300
(0.579%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9246
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
最新重要數據
英國-消費者物價指數(年率)
公佈值
3.40%
公佈日期
21/01/2026 15:00
英國-失業率
公佈值
4.40%
公佈日期
20/01/2026 15:00
加拿大-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.40%
公佈日期
19/01/2026 21:30
即將公佈經濟數據
巴西-聯邦稅收
即將公佈
22/01/2026 21:30
前值
BRL 2,267.53億
市場預測
--
美國-連續申請失業救濟金人數
即將公佈
22/01/2026 21:30
前值
1.88百萬
市場預測
1.89百萬
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
