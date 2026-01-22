22/01/2026 17:10

本港樓市出現復甦跡象，新盤銷情暢旺，其中新鴻基地產(00016)旗下西沙SIERRA SEA第2A期第三輪即日沽清，第2B期接力推售，新世界發展(00017)旗下馬頭角項目瑧博售出天台特色戶，售價及呎價雙破頂。另外，接連有大行唱好本港地產股及樓市，加上美國總統特朗普預告快將公布下任聯儲局主席人選，以及市傳本港房屋局及發展局局長可能換馬，都惹市場憧憬。近期表現強勢的地產股今日(22日)普遍造好，其中新地最多升逾4%高見114.8元，連同長實(01113)、希慎(00014)及九龍倉置業(01997)等齊創52周新高，地產股應如何選擇及部署？

新地西沙SIERRA SEA第2A期第三輪即日沽清 第2B期首推155伙

新地旗下西沙SIERRA SEA第2B期今日公布首張價單，提供155伙，當中涵蓋132伙兩房單位及23伙三房單位，折實售價由455.17萬至851.18萬元，折實呎價由10018元至12153元，折實平均呎價11328元。新地代理執行董事陳漢麟表示，項目共提供775伙單位，當中兩房單位提供515伙，實用面積由416至458平方呎；三房單位則提供218伙，實用面積由534至701平方呎；另設特色單位。示範單位明天(23日)開放予公眾，同日收票，不排除稍後時間加推。項目最快下周三(28日)開售。新地副董事總經理雷霆形容是次價錢為「繼續夢想成真價」。他指，去年樓市交投活躍，貨尾量開始減少，準買家選擇亦相應減少，加上預料租金指數將在未來兩季再創新高，令更多買家轉租為買，相信未來市況繼續向好。

新地代理總經理胡致遠表示，SIERRA SEA第2A期昨日(21日)展開第三輪銷售，即日全數沽清；推售短短12日即沽出703伙，套現43億元。而同屬新地、位於啟德的天璽．海，同日錄得2宗招標成交，單日套現逾1.09億元。標售單位為第5座11樓B單位，實用面積1366平方呎，四房雙套間隔，成交金額6,760.664萬元，成交呎價49492元；以及第7座16樓B單位，實用面積1124平方呎，四房雙套間隔，成交金額4228.11萬元，成交呎價37617元。項目以現樓推售以來，一周內累售共8伙單位，套現逾4.26億元。

另外，新地及長實合作發展的屯門第55區小秀大型發展項目飛揚1期，最新售出一伙，作價519.9萬元。該2房單位位於第1期2座10樓K室，實用面積468方呎，成交價519.9萬元，實用呎價11109元，享開揚綠悠山景。飛揚整個項目至今總共售出754伙，套現逾38億元。

新世界瑧博天台特色戶1518萬成交 售價及呎價雙破頂

新世界發展旗下馬頭角衙前塱道項目HOUSE MUSE瑧博今日售出1伙天台特色戶，為26樓A單位，實用面積607平方呎，屬三房一套及儲物室連洗手間間隔，設梗廚明廁，連467平方呎天台，售價1518.4萬元，呎價25015元，售價及呎價雙破頂。瑧博推出4個月火速累售116伙，佔全數單位約97%，套現近9億元，其中首輪以價單發售115伙即日全數沽清。全盤僅餘最後4伙天台特色戶待售，包括1伙三房套、2伙兩房戶及1伙一房戶，全數連私人天台。

另據《彭博》引述知情人士透露，新世界正加緊在6月底前出售至少一項資產，以達成其設定的270億元銷售目標，並實現正現金流。知情人士提及，新世界在近期與部分投資者會議上表示，正努力就截至6月底的財年實現正現金流，並加快資產出售以彌補數十億美元的缺口。相關計劃尚屬初步階段，最終可能會出現變動。

摩通：香港地產股業績或已見底 首選恒隆地產太地信置

值得一提，香港地產股的業績季將於1月底展開，摩根大通近日發表報告指，預計大多數公司的盈利或已見底，2026財年有望反彈。新世界發展因最令人擔憂的風險已全面反映，將其評級由「減持」上調至「中性」，即將公布的業績料有小幅改善。預計2025財年地產股盈利平均按年下跌7%。其中，太古地產(01972)受資產處置收益帶動，預計盈利增長17%，表現最佳；新地及長實預計錄得低個位數增長。相對而言，恒基地產(00012)因缺乏農地收回及資產處置，盈利或跌逾30%；而新世界發展仍可能錄得虧損，但虧損幅度料收窄。

摩通又指，香港置地、太古地產、恒隆地產(00101)及信和置業(00083)的派息穩定性最高，而恒基地產因派息比率或超100%，存在削減風險。香港零售及辦公室租金收入則受負增長影響，短期壓力猶存，但內地零售表現正面。地產股首選恒隆地產、太古地產及信和置業，將恒隆地產目標價由10元上調至11.5元，太古地產由24元上調至27元，信和置業由11元上調至12.5元，均予「增持」評級。

滙證：今年樓價料升7% 地產股估值修復遠未結束

另滙豐環球投資研究發表最新報告，上調多隻本港主要地產股目標價，其中將信和置業目標價調升53%至13.9元，評級由「持有」上調至「買入」；新地獲升目標價14%至127.2元；新世界發展獲升目標價35%至6.2元，恒基地產目標價由34.2元升至37元。滙證指，香港地產板塊資產淨值折讓由2024年6月的66%已收窄至平均51%，但估值修復遠未結束，現時重返支持性的政策環境，該板塊的平均折讓通常低於20%，有時甚至會出現溢價交易。滙證認為，該板塊的估值將會優於過去15年，基本情境預測本港地產板塊的折讓將逐步調整至介乎35%至40%。

滙證指，對香港房地產市場發展持積極態度，原因包括：較低的利率應轉化為較低的按揭利率和較低的借貸成本；銀行提供的更多支持可能會對房地產市場產生正面影響；金融市場的正向財富效應有助於改善消費者支出和信心；供應動態的改善將為開發商提供提高售價的空間；不斷增長的住屋需求應有助於創造更健康的房地產市場。上述所有這些因素都將為該板塊帶來更多助力，加快房地產市場復甦，並相信樓價未來仍有上漲空間。滙證將2026至2027年間每年樓價增幅由先前預測3-5%上調至7%。



個股方面，滙證較看好新地、恒地、信置，認為信置有積極土地儲備活動，其盈利增長前景較佳；新地則擁有充足的可售資源，預計將成為房地產市場復甦的主要受益者；而恒地的盈利前景也因物業銷售改善和借貸成本降低而得到提升。滙證將其覆蓋的7隻香港地產股的目標價中位數上調約11%，並將2026至2027財年的核心利潤預期平均提高4.7%至9.4%。

傳房屋局長及發展局長可能換馬 特朗普稱快將公布聯儲局新主席

另方面，美國總統特朗普表示，將很快公布下任聯儲局主席人選。他再提到，面試的每位候選人都很出色，在四名候選人當中，心水選定的只剩一名，希望該名人選可以如同聯儲局前主席格林斯潘一樣，而貝萊德固定收益首席投資總監里德和聯儲局前理事沃什都是好人選。他又再次表明希望白宮經濟顧問哈塞特留任現職。

此外，本地政圈有傳香港政府短期內將出現高層人事變動，據《明報》引述消息報道，變動可能涉及房屋局局長何永賢及政制及內地事務局局長曾國衞，另據《香港01》報道指發展局局長甯漢豪亦屬「高危」。有媒體向曾國衞及何永賢查詢，兩人皆沒有正面回應；港府發言人亦表示不會回應揣測性報道。

伍禮賢：地產股受惠本港樓市初步復甦 信置防守性強現價已可吸

光大證券國際證券策略師伍禮賢認為，對地產股更長久的支持因素是本港樓市的初步復甦，特別反映於住宅市場的交投及交投價格有所回升，加上市場對利率環境繼續向下預期，此環境對樓市進一步復甦會有較明顯幫助，這是對地產股看得較樂觀的其中一個因素。而美國聯儲局主席的任命對利率環境向下其實沒太大影響，當然候任人選對於下調利率的意願會較大，但仍要看經濟數據，而現時利率期貨反映上半年減息一次，這應沒太大變化。至於本港局長人選即使有變，相信對本地土地或房屋政策影響不會特別大，更關鍵因素仍是樓市的復甦。同時，有部分地產商如新世界，近期市場對其重組的樂觀情緒升溫，亦對地產股股價表現有些幫助。

伍禮賢指，對地產股後市看法正面，而揀股策略除要看樓市復甦，也要結合防守性一併考慮，因本地商業地產暫仍有一定挑戰性，住宅市場復甦力度則較明顯，故較傾向揀現金持有量較多的地產商，其中新地及信置財務上很穩健，如果在樓市初步復甦階段，它們手持現金較多，對於買地及開展項目會有優勢，而信置本身沒負債，所以防守性更強，在一眾地產股中可作首選，因新地近段時間升幅較顯著，信置反而較平穩，派息仍有5厘較吸引，而每次股價回落幅度都不算特別明顯，現價或11.2、11.3元都可吸納，上望12.5元。至於新世界，股價較波動，除受行業基本面影響，其重組消息對股價影響較大，有時較難捉摸，穩健投資者不妨先揀信置，始終新世界過去一段時間升幅較顯著，回至8.5元值博率會較高。

地產股今日普遍造好，新地升3.83%收報114.2元，長實升1.76%報44.04元，信置升1.15%報11.48元，新世界升0.63%報9.57元，恒隆地產升0.97%報9.4元，太古地產升0.95%報23.36元，希慎升4.98%報21.52元，九龍倉置業升4.81%報26.6元，嘉里建設(00683)升4.58%報22.84元，惟恒地倒跌0.2%報30.66元。

