推廣【降醇速】環保裝$199只限22-23/1
恒生指數
26,752.98
+123.02
(+0.46%)
期指
高水8
26,761
+115
(+0.43%)
國企指數
9,156.29
+41.99
(+0.46%)
科技指數
5,774.83
+12.39
(+0.22%)
大市成交
1,085.56億
股票
930.07億
(85.676%)
窩輪
51.48億
(4.743%)
牛熊證
104.01億
(9.581%)
即時更新：23/01/2026 11:08
可賣空股票總成交
2,080.55億
主板賣空
353.83億
(17.007%)
更新：22/01/2026 16:59
上証指數
成交：7,282.78億
4,138.10
+15.52
(+0.376%)
滬深300
4,718.04
-5.67
(-0.120%)
深証成指
14,385.75
+58.70
(+0.410%)
MSCI中國A50
2,650.77
-20.15
(-0.75%)
比特幣
資料由Binance提供
89,704.4400
+144.7600
(0.162%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9290
06
八月
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 月 6 日向公眾開放
展覽 文化藝術
香港故宮文化博物館｜「香港賽馬會呈獻系列：莫臥兒王朝瑰寶—— 英國維多利亞與艾爾伯特博物館珍藏」8 ...
推介度：
06/08/2025 - 23/02/2026
27
一月
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
大型盛事 文化藝術
尖沙咀香港文化中心｜盧海鵬『鳴金收咪』演、唱會
推介度：
27/01/2026
