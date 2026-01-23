26,749.83
+119.87
(+0.45%)
26,760
+114
(+0.43%)
高水10
9,155.55
+41.25
(+0.45%)
5,775.13
+12.69
(+0.22%)
1,086.30億
4,138.16
+15.58
(+0.378%)
4,718.37
-5.34
(-0.113%)
14,384.70
+57.65
(+0.402%)
2,650.68
-20.24
(-0.76%)
89,702.8400
+143.1600
(0.160%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
4.9290
