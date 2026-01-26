26/01/2026 10:52

紫金(02899)H股現價升2.9%，報41.6元，以現價計，該股暫連升2日，累計升幅4%。該股成交約424萬股，涉資1.73億元。

雖然美國總統特朗普放棄對歐洲加徵關稅令貿易戰憂慮稍緩，惟中東局勢急劇惡化，消息指美國已派遣艦隊前往伊朗並實施新一輪制裁。另外日圓急劇轉強亦加劇市場憂慮，日本首相高市早苗警告將採取一切必要措施應對市場異常波動，有傳紐約聯儲代表財政部聯繫多家金融機構詢問了將日元兌換成美元的成本。市場認為此舉可能為日本干預鋪路，並或獲美方罕見協助。

環球金融波動下避險需求急升，黃金受惠拉升，今早現貨金與紐約期金雙雙裂口升破5000美元歷史關口外，紐約期金三小時內已進一步升破5100美元，現報約5106美元水平，按日大升逾1.8%。

金礦股全線高開；招金礦業(01818)升3.3%，報39.86元；紫金黃金國際(02259)升3.5%，報213元；山東黃金(01787)升3.4%，報47.7元；赤峰黃金(06693)升4%，報41.4元；靈寶黃金(03330)升4.2%，報25.32元。

金價ETF普升約2%；SPDR金(02840)升1.9%，報3618元；價值黃金(03081)升2.5%，報23.86元；FL二南方黃金(07299)升4.4%，報35.7元。

撰文：經濟通市場組