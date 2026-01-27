27,053.05
+287.53
(+1.07%)
27,047
+299
(+1.12%)
低水6
9,225.77
+78.56
(+0.86%)
5,737.27
+11.28
(+0.20%)
1,347.68億
4,134.03
+1.42
(+0.034%)
4,720.86
+13.90
(+0.295%)
14,262.96
-53.68
(-0.375%)
2,676.40
+24.95
(+0.94%)
88,745.5400
+398.4600
(0.451%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0636
恒生指數
27,053.05
+287.53
(+1.07%)
期指
低水6
27,047
+299
(+1.12%)
國企指數
9,225.77
+78.56
(+0.86%)
科技指數
5,737.27
+11.28
(+0.20%)
大市成交
1,347.68億
股票
1,143.96億
(84.884%)
窩輪
63.46億
(4.709%)
牛熊證
140.26億
(10.408%)
即時更新：27/01/2026 11:59
可賣空股票總成交
2,287.37億
主板賣空
374.33億
(16.365%)
更新：26/01/2026 16:59
上証指數
成交：8,209.42億
4,134.03
+1.42
(+0.034%)
滬深300
4,720.86
+13.90
(+0.295%)
深証成指
14,262.96
-53.68
(-0.375%)
MSCI中國A50
2,676.40
+24.95
(+0.94%)
比特幣
資料由Binance提供
88,745.5400
+398.4600
(0.451%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0636
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
