27,053.05
+287.53
(+1.07%)
27,047
+299
(+1.12%)
低水6
9,225.77
+78.56
(+0.86%)
5,737.27
+11.28
(+0.20%)
1,347.68億
4,134.03
+1.42
(+0.034%)
4,720.86
+13.90
(+0.295%)
14,262.96
-53.68
(-0.375%)
2,676.40
+24.95
(+0.94%)
88,744.1600
+397.0800
(0.449%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0636
恒生指數
27,053.05
+287.53
(+1.07%)
期指
低水6
27,047
+299
(+1.12%)
國企指數
9,225.77
+78.56
(+0.86%)
科技指數
5,737.27
+11.28
(+0.20%)
大市成交
1,347.68億
股票
1,143.96億
(84.884%)
窩輪
63.46億
(4.709%)
牛熊證
140.26億
(10.408%)
即時更新：27/01/2026 12:00
可賣空股票總成交
2,287.37億
主板賣空
374.33億
(16.365%)
更新：26/01/2026 16:59
上証指數
成交：8,209.42億
4,134.03
+1.42
(+0.034%)
滬深300
4,720.86
+13.90
(+0.295%)
深証成指
14,262.96
-53.68
(-0.375%)
MSCI中國A50
2,676.40
+24.95
(+0.94%)
比特幣
資料由Binance提供
88,744.1600
+397.0800
(0.449%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0636
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

13
三月
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork 葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
文化藝術 劇場
葵青劇院｜風車草劇團 Mastercard呈獻：《默契》 The Perfect Teamwork
推介度：
13/03/2026 - 21/03/2026
13
三月
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館 啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12年登上香港第一大場館
大型盛事 文化藝術
啟德體育園｜「保誠保險呈獻 孫燕姿《就在日落以後》巡迴演唱會-香港」2026首站香港！孫燕姿相隔12...
推介度：
13/03/2026 - 15/03/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際09988 阿里巴巴－Ｗ01810 小米集團－Ｗ09863 零跑汽車00700 騰訊控股00005 滙豐控股
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
即將公佈經濟數據
日本-工具機訂單(年率)
即將公佈
27/01/2026 14:00
前值
14.80%
市場預測
--
法國-消費者信心指數
即將公佈
27/01/2026 15:45
前值
90.00
市場預測
90.00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處