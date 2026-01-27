27/01/2026 09:41

紫金(02899)升4.3%，報44元，以現價計，該股暫連升3日，累計升幅10.1％。紫金黃金國際(02259)現價升3％，報215元，以現價計，該股暫連升13日，累計升幅46.8％。該股成交約15萬股，涉資3122萬元。

現貨黃金高見每盎司5111美元的歷史新高，日內報5050美元，升約1.3％。紐約期金最高曾觸及5145美元，創下新高，日內報5080美元，升1.2％。

紫金礦業及紫金黃金國際聯合公布，紫金礦業控股的紫金黃金國際與聯合黃金簽署安排協議，紫金黃金國際擬以每股44加元現金價格，比上周五（23日）收盤價41.75加元溢價約5.39％，收購聯合黃金全部已發行普通股，收購價共計約55億加元（約312.60億港元）。

紫金黃金國際指，聯合黃金核心資產包括於非洲在產的馬里Sadiola金礦、科特迪瓦金礦綜合體，及將於今年下半年建成投產的埃塞俄比亞Kurmuk金礦，共持有6項採礦權及5項探礦權，根據公開披露信息，截至2024年底，聯合黃金擁有金資源量533噸，平均品位為每噸1.48克，而聯合黃金在2023及2024年分別產金10.7噸和11.1噸；預計去年產金11.7至12.4噸；依託Sadiola項目改擴建及Kurmuk項目建成投產，預計2029年產金將提升至25噸。

現時，恒生指數報26863，升97點或升0.4％，主板成交近34億元。國企指數報9173，升25點或升0.3％。恒生科技指數報5734，升8點或升0.2％。

撰文：經濟通市場組