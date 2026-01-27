27,128.21
+362.69
(+1.36%)
27,124
+376
(+1.41%)
低水4
9,245.71
+98.50
(+1.08%)
5,767.26
+41.27
(+0.72%)
2,073.47億
4,139.90
+7.29
(+0.176%)
4,705.69
-1.27
(-0.027%)
14,329.91
+13.27
(+0.093%)
2,655.54
+4.09
(+0.15%)
88,333.8300
-13.2500
(-0.015%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0574
即時更新：27/01/2026 15:03
半日數據，更新：27/01/2026 12:40
上証指數
成交：12,894.32億
比特幣
資料由Binance提供
定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
最佳銀行兌換
人民幣兌港元
電匯客戶買入
1.0954
電匯客戶賣出
1.1170
更新：27/01/2026 15:00:45
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
