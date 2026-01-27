27,126.95
+361.43
(+1.35%)
27,152
+83
(+0.31%)
高水25
9,244.88
+97.67
(+1.07%)
5,754.72
+28.73
(+0.50%)
2,543.73億
4,139.90
+7.29
(+0.176%)
4,705.69
-1.27
(-0.027%)
14,329.91
+13.27
(+0.093%)
2,655.54
+4.09
(+0.15%)
87,973.9900
-373.0900
(-0.422%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0546
即將公佈經濟數據
美國-FHFA房價指數(月率)
即將公佈
27/01/2026 22:00
前值
0.40%
市場預測
0.30%
美國-里奇蒙儲行製造業指數
即將公佈
27/01/2026 23:00
前值
-7.00
市場預測
-5.00
最新重要數據
美國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.90
公佈日期
23/01/2026 22:45
英國-製造業採購經理人指數
公佈值
51.60
公佈日期
23/01/2026 17:30
德國-製造業採購經理人指數
公佈值
48.70
公佈日期
23/01/2026 16:30
貴金屬
XAU 黃金現貨
5,093.9000
+51.1500
+1.014%
XAG 白銀現貨
112.8084
+6.1959
+5.812%
更新：27/01/2026 18:05
