28/01/2026 08:37

要聞盤點

1、美股周二（27日）走勢分歧。隨著華爾街步入超級業績周，市場憧憬大型科技股業績理想及AI投資熱潮持續，帶動標指於盤中破頂，並創下收市新高。惟道指受權重股聯合健康(US.UNH)暴跌拖累，逆市下挫逾400點。投資者正屏息以待聯儲局周三（28日）的議息結果及科技巨企的最新指引。道指收市跌408點，或0.83%，報49003點；標指收市升28點，或0.41%，報6978點；納指升215點，或0.91%，報23817點。中國金龍指數升38點。日經期貨截至上午8時11分上升102點。

2、聯儲局將於當地時間周三下午公布利率決定，市場預測人行將暫停減息周期，並重新形成一定程度的政策共識。此外，特朗普稱將很快宣布聯儲局主席人選。

3、美國總統特朗普批評中國和日本試圖壓低本幣，但對跌至近四年低位的美元並不擔心，稱匯率可如「溜溜球」般上下擺動，惟有關言論引發美元顯著下跌，彭博美元指數創逾九個月最大跌幅。

4、特朗普表示，美國一支「大型艦隊」正在前往伊朗，希望最終不必動用。沙特王儲據報與伊朗總統通電話，沙特認為任何針對伊朗的威脅或升級行為均不可接受。

5、負責中東地區美軍行動的美國中央司令部周二發聲明稱，其第九航空隊將舉行為期數天的空軍戰備演習。伊朗則展示新型無人機航母，地區緊張局勢持續升級。

6、世界大型企業聯合會公布美國1月份消費者信心指數跌至2014年5月以來最低水平，消費者對經濟及就業市場的看法更為悲觀。

7、英國首相施紀賢今日起一連四日訪華，將與國家主席習近平、總理李強及全國人大常委會委員長趙樂際會談，並訪問北京及上海。

8、中成藥新規還有半年生效，若說明書禁忌、不良反應或注意事項仍標注「尚不明確」，再註冊申請將不予通過，內媒分析多數中成藥上市公司將退市。

9、香港去年12月商品整體出口貨值報5128億元，按年升26.1%，遠高於預期增16.8%。進口貨值為5760億元，按年升30.6%，亦大幅高於預期增19.9%。

10、強積金研究機構積金評級表示，距1月結束尚餘一周，估計強積金1月投資回報約2.36%。