27,562.52
+435.57
(+1.61%)
27,563
+494
(+1.82%)
平水0
9,393.46
+148.58
(+1.61%)
5,815.16
+60.44
(+1.05%)
1,455.37億
4,144.33
+4.43
(+0.107%)
4,706.55
+0.86
(+0.018%)
14,270.71
-59.20
(-0.413%)
2,656.79
+1.25
(+0.05%)
89,266.8700
+16.8800
(0.019%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1109
即時更新：28/01/2026 11:04
可賣空股票總成交
2,199.31億
主板賣空
292.30億
(13.291%)
更新：27/01/2026 16:59
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
00981 中芯國際09988 阿里巴巴－Ｗ00005 滙豐控股00700 騰訊控股00001 長和01810 小米集團－Ｗ
新聞及評論
新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
最佳銀行兌換
澳元兌港元
電匯客戶買入
5.1002
電匯客戶賣出
5.4391
更新：28/01/2026 11:00:19
即將公佈經濟數據
意大利-消費者信心指數
即將公佈
28/01/2026 17:00
前值
96.60
市場預測
96.90
印度-工業生產(年率)
即將公佈
28/01/2026 18:30
前值
6.70%
市場預測
5.90%
美元匯率-最大跌幅
NZD 紐元/美元
0.6014
-0.0015
-0.249%
KRW 美元/南韓圜
1,429.3300
-3.1800
-0.222%
EUR 歐元/美元
1.1998
-0.0025
-0.205%
更新：28/01/2026 11:00
