28/01/2026 12:12

對於近日美元急挫，美國總統特朗普反指「美元的表現很棒」，觸發美元進一步急挫，人民幣兌一美元中間價今報6.9755，較上個交易日升103點子，再創2023年5月17以來逾兩年半新高。美元弱勢人幣轉強吸引資金配置人民幣資產，港股中特估類股份受追捧，恒指半日升幅擴大至超過600點。

特朗普引發地緣政局不穩，伊朗局勢持續受到關注，油價近日明顯上揚，紐約期油已重返侍桶62美元水平，創超過三個月新高。三桶油股價急升；中海油(00883)升6%，報24.92元；中石油(00857)升5%，報9.25元；中石化(00386)升4.2%，報5.48元。

人幣上升，高息電訊股低位大反彈；中移動(00941)升2.7%，報80.65元；中聯通(00762)升4.3%，報8.05元；中電信(00728)升4.7%，報5.34元。

港股受捧重磅股全面發力；滙控(00005)升3%，報138.6元；港交所(00388)升1.4%，報436.6元；友邦(01299)升2.3%，報88.45元；騰訊(00700)升2.1%，報620元；阿里(09988)升1.7%，報172.8元。

撰文：經濟通市場組