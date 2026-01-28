28/01/2026 13:01

對於近日美元急挫，美國總統特朗普拒絕承認美元急挫並反指「美元的表現很棒」，觸發美元進一步急挫。人民幣兌一美元中間價今報6.9755，較上個交易日升103點子，再創2023年5月17以來逾兩年半新高，人民幣相對強勢支撐港股繼續上揚。恒指高開近兩百點後氣勢如虹，盤中受中特估帶動，升幅曾擴逾600點，恒生指數半日報27725，升598點或2.2%，主板成交逾1963億元。恒生中國企業指數報9463，升218點或2.4%。恒生科技指數報5854，升100點或1.7%。

（Shutterstock圖片）

麥嘉嘉：資金流向中國資產推動人幣匯價，春節前港股強勢短炒股應先獲利

美元資產受挫，美國總統特朗普被問及看法時反指「美元的表現很棒」，觸發美匯指數進一步下挫，更一度跌穿96水平。美元資產受壓令資金明顯回流部署中港股市，港股重上27000後今早資金動力明顯，恒指上午一度升超過600點，創四年半新高。永豐金證券（亞洲）金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉向《經濟通通訊社》表示，近日地緣政治局勢引起市場對美元信心憂慮，資金明顯從美元資產流走，相對資金傾向追捧中國資產，主要原因經濟後甦預期偏穩，同時中資AI股估值更便宜，亦因而推動人民幣需求。

在與人民幣走勢相輔相成下，港股短期內將維持較強表現，麥嘉嘉預期美元偏弱短期仍會持續，包括地緣政治局勢以及美國聯儲局獨立性都會影響市場對美元信心，美元弱勢加上臨近春節人民幣結算需求上升，預計最少在春節前人民幣都會偏向強勢。因此對港股而言，她認為恒指短線27000會是心理關口，目標阻力暫定於27800。不過她補充，如若人民幣過強都不利中國出口，如持續走強人行亦會有較大機會出手干預。

農曆年前港股預計高位徘徊，但高處不勝寒，能否「年年有餘」持貨過年，麥嘉嘉建議投資者可按倉位而定，因應往年高位過年後容易出現回吐，如為短炒持倉應先行止賺獲利，但若為核心投資如科技股、消費股以至收息系列，就不用過份擔心回吐幅度，始終現時大市下行壓力不大，短線回吐不礙上述板塊中長線表現。

油價過高特朗普勢必出招遏制，中海油波動大，中石油更穩陣

伊朗局勢持續不明朗，特朗普表明已有美國艦隊正在向伊朗方向進發，加劇市場憂慮，隔晚油價抽升，紐約期油已重返每桶62美元水平，創超過三個月新高。三桶油明顯強勢，半日中海油(00883)及中石油(00857)雙雙急升超過5%。麥嘉嘉指近日明顯資金湧入三桶油，在伊朗局勢短期難以解決預期下，油價短線將呈強，進一步提升追捧油股意欲。不過她強調，商人背景的特朗普一直不欲油價過高，不利商業之餘又會推升通脹，故若油價持續走高後，特朗普必然會出手調控油價，因此她預期油價走強並不會長時間維持，在油股累積較大升幅，短線持續上揚空間不會太大。

然而，三桶油雖受油價走勢影響，但自身身為中特估，具高息特性，故麥嘉嘉預期即使油價回吐，油股都不至於大幅受壓，消化短炒資金散水後高息特性仍會吸引市場青睞。三桶油當中，中海油對油價更為敏感，而且佔北水持倉高達3.5%，在油價波動時會更易上落，風險與回報都比另外兩隻為大，建議風險胃納較高投資者可以中海油為短炒油價標的，當然亦要小心高位回吐壓力。

相對上中石油對油價敏感程度為低，料回吐時幅度會較中海油為細，預期約8.2元已會有初步支持。針對近日美國對委內瑞拉掌控漸深，據《路透》引述消息指中石油已告知其貿易商不要購買或交易委內瑞拉原油。麥嘉嘉分析指雖然中石油投資對委內瑞拉原油產業佔比很大，但實際上對中石油佔比並非巨大，實際影響會有但不會太大。其中最影響中石油主因需要在他國另覓代替品，或會令成本有所上升，市場投放意欲會因而受限，限制上升空間，但不會引來沽壓。

中石化股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中石油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

中海油股價走勢。（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通通訊社市場組