27,941.95
+115.04
(+0.41%)
27,909
+92
(+0.33%)
低水33
9,542.37
+30.13
(+0.32%)
5,855.02
-45.14
(-0.77%)
1,641.04億
4,147.15
-4.09
(-0.099%)
4,713.50
-4.49
(-0.095%)
14,344.96
+2.07
(+0.014%)
2,668.43
+0.69
(+0.03%)
88,130.9200
-1,169.0800
(-1.309%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.1064
恒生指數
27,941.95
+115.04
(+0.41%)
期指
低水33
27,909
+92
(+0.33%)
國企指數
9,542.37
+30.13
(+0.32%)
科技指數
5,855.02
-45.14
(-0.77%)
大市成交
1,641.04億
股票
1,417.78億
(86.395%)
窩輪
72.44億
(4.414%)
牛熊證
150.83億
(9.191%)
即時更新：29/01/2026 11:40
可賣空股票總成交
3,192.33億
主板賣空
598.67億
(18.753%)
更新：28/01/2026 16:59
上証指數
成交：9,042.04億
4,147.15
-4.09
(-0.099%)
滬深300
4,713.50
-4.49
(-0.095%)
深証成指
14,344.96
+2.07
(+0.014%)
MSCI中國A50
2,668.43
+0.69
(+0.03%)
比特幣
資料由Binance提供
88,130.9200
-1,169.0800
(-1.309%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.1064
歡迎回來

網頁已經閒置了一段時間，為確保不會錯過最新的內容。請重新載入頁面。立即重新載入

查看更多「香港好去處」精彩內容

19
六月
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界 尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
文化藝術 音樂會
尖沙咀香港文化中心｜香港管弦樂團：余隆 | 久石讓與布拉姆斯的音樂世界
推介度：
19/06/2026 - 20/06/2026
23
一月
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》 香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
文化藝術 劇場
香港演藝學院｜林日曦年度癲喪喜劇《大反枱日》
推介度：
23/01/2026 - 08/02/2026
外匯黃金
即時報價
極速報價
全文搜索
即時報價
極速報價
全文搜索
即市人氣股
09988 阿里巴巴－Ｗ00981 中芯國際00700 騰訊控股01810 小米集團－Ｗ01024 快手－Ｗ00005 滙豐控股
etnet專輯
關稅戰
etnet專輯

從達沃斯思索新舊秩序的含糊性

28/01/2026 19:13
大國博弈

黃瑋傑：金價前景續睇好，宜趁低吸納

27/01/2026 10:36
貨幣攻略

關稅戰 | 美國消費者上當？研究顯示特朗普關稅96%成本由美...

20/01/2026 09:51
關稅戰
說說心理話
Watch Trends 2025
北上食買玩
Wonder in Art
理財秘笈
山今養生智慧
輕鬆護老
照顧者 情緒健康
生活
DIVA
投票區
Highlight:
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
etnet TV
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
地產
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
投票區
外匯黃金
新聞及評論
新聞及評論 主頁新聞及評論定期存款銀行外幣兌換港元匯率美元匯率貴金屬經濟數據市場指標
新聞
新聞 新聞評論
即將公佈經濟數據
日本-消費者信心指數
即將公佈
29/01/2026 13:00
前值
37.20
市場預測
37.10
歐元區-貨幣供應M3(年率)
即將公佈
29/01/2026 17:00
前值
3.00%
市場預測
3.00%
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
恒生, 中銀, 滙豐
11/12/2025 18:45
5.250%
工銀亞洲, 渣打香港, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
11/12/2025 18:45
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處