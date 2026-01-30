30/01/2026 07:43

2026年伊始，金價如脫韁野馬般狂升，美元與日圓同步走弱，美日債息攀升。這些現象反映全球去美元化正加速推進。這不僅是美元作為全球儲備貨幣地位的動搖，更標誌著國際貨幣秩序正在重構中。

金價昨天一度逼近5,600美元關口，再創新高。金價延續去年升64%的強勁勢頭，升勢愈趨凌厲，今年開年不足一個月，累計升幅約28%。金價屢創新高，反映黃金正從利率敏感資產，轉向為需長期配置的避險資產，是全球金融體系體現去美元化的一次標誌性變化。

美日政策共振，引發金融恐慌

事實上，面對美國狂印鈔票，又頻繁使用金融制裁，將美元結算體系作為地緣政治武器，使各國擔憂資產安全，紛紛開展去美元化進程，環球央行的外匯儲備中的美元佔比由十年前的66%跌至去年逾56%。央行將資金從美元轉向黃金，視其為對抗債務高築的法定貨幣替代品。

美國政策不確定性加劇這一趨勢。美國總統特朗普（Donald Trump）去年重返白宮，肆意打關稅戰、債務邁向40萬億美元大關、不斷施壓迫聯儲局減息，讓市場質疑美元的信用基礎。新年伊始，他變本加厲，繼搶奪委內瑞拉石油、強買格陵蘭並威脅對歐洲盟友加徵關稅、對加拿大產品加徵100%關稅後，又磨刀霍霍威脅對伊朗動武，不斷製造事端，加上他默許美元貶值，令美元失去避險作用，投資者紛紛轉而高追黃金避險，無疑是為去美元化狠踏油門。

過去，美債和日債是全球相對穩定的資產，但日本首相高市早苗違反財政紀律，最近宣布大幅增加政府開支，卻同時又削減食品消費稅，但表明不會增發國債，令人質疑錢從何來，市場拋售日債，令日本長債債息抽升。美日兩國政策動搖了市場對美債和日債的信任，疊加美日息差收窄，導致兩大傳統避風港無法相互對沖風險，還放大了威脅。一旦日債出現財政信用危機，隨時也傳導至同樣面對信用問題的美債，引發系統性恐慌。全球投資者急切尋找黃金作避險資產，從而放大了去美元化的速度。

支撐美元霸權的貨幣秩序正在瓦解，一個多元化、錨定黃金作為壓艙石的國際貨幣新格局正在拉開序幕。美元在可預見的未來仍將保持核心地位，但其份額和影響力將逐漸減弱。相信各國會在雙邊貿易中達成本幣互換協議、區域性支付系統，繞開美元的結算路徑，逐步侵蝕美元地位，以便建立多極化貨幣秩序。

重塑資產配置，錨定多元資產

去美元化過程相信不會一帆風順，美國不會眼睜睜看著美元衰落，預計會炮製地緣政治危機，或耍手段在新興市場和成熟市場製造金融危機，營造美元不可替代的印象。至於去美元化的替代路徑也面臨挑戰，例如其他國際貨幣的市場深度不足，新的結算體系效率有待驗證。因此，新秩序的形成是長期的、反覆的，並伴隨激烈的金融市場波動。

對主權國家而言，金融自主與儲備安全將會被提升到空前高度。積極構建雙邊或多邊本幣結算網絡、穩步增加黃金儲備、深化本土金融市場建設，將成為抵禦外部金融風險的關鍵舉措。人民幣國際化進程有望在這一變局中依託實體經濟與貿易網絡，迎來新的發展窗口。

對市場投資者而言，需對資產進行重新配置。固定收益投資機構PIMCO警告，過去幾十年來外國投資者享受「美債收益＋美元對沖」的免費午餐時代已結束，美元貶值使對沖成本增加，建議投資者減持美元、美債，將現金轉為購入外國高質量債券、盈利增長較高的價值股、包括黃金在內的大宗商品。

金價狂升與美元下跌，是舊秩序壓力達到臨界點的訊號，相信美元霸權不會瞬間崩塌，而是經歷一個漫長而複雜過程。投資者若能把握大趨勢，轉向多元化策略，將在變局中立於不敗之地。這一轉型雖充滿不確定，卻是重塑全球經濟的契機。