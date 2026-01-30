27,434.13
-533.96
(-1.91%)
27,498
-557
(-1.99%)
高水64
9,336.62
-215.96
(-2.26%)
5,717.73
-123.37
(-2.11%)
1,124.66億
4,070.98
-87.00
(-2.092%)
4,653.55
-100.32
(-2.110%)
13,939.67
-360.41
(-2.520%)
2,635.48
-56.70
(-2.11%)
81,435.8200
-3,214.3400
(-3.797%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0930
【立即申請】etnet 手機串流報價服務強化版MQ 每月只需HK$68！
【防詐騙聲明】切勿誤信金融投資詐騙廣告
