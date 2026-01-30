30/01/2026 13:30

內地兩大鋰礦巨頭天齊鋰業(09696)(深:002466)及贛鋒鋰業(01772)(深:002460)先後發盈喜，料去年虧轉盈，其中天齊轉賺最多5.5億元人民幣，不過，智利最高法院日前駁回天齊針對其聯營公司智利化工礦業公司(SQM)與智利金屬巨頭智利國家銅業公司(Codelco)合資企業提出的上訴，智利推進鋰礦國有化將使天齊從SQM所獲得的收益減少。另外，隔晚金價破頂後觸發大型獲利回吐，有色金屬價格亦受波及，內地碳酸鋰期貨今早(30日)也曾大跌9%，低見每噸約15萬元人民幣，天齊及贛鋒齊急跌約一成，惟據報中高端磷酸鐵鋰產品仍供不應求，或可趁其股價調整吸納，應如何部署？

（截自天齊鋰業網頁）

天齊料去年虧轉盈賺最多5.5億人幣 對SQM投資收益大增

天齊鋰業公布，預期截至去年12月31日止年度歸屬於股東的淨利潤區間3.69億至5.53億元人民幣，2024年虧損淨額約79億元人民幣，扣除非經常性損益後的淨利潤區間預計2.4億至3.6億元人民幣，2024年扣除非經常性損益後的虧損淨額約79億元人民幣，每股收益區間22至34分人民幣。

集團指，隨著國內新購鋰精礦陸續入庫及庫存鋰精礦的逐步消化，各鋰化工產品生產基地生產成本中耗用的化學級鋰精礦成本基本貼近最新採購價格。此外，根據預測數據，SQM2025年業績預計將增長，因此集團確認對該聯營公司的投資收益大幅增長、期內澳元兌美元的匯率變動導致匯兌收益金額增加，以及預計計提資產減值損失減少。

智利最高法院駁回天齊上訴 SQM與Codelco合資案獲准推進

值得一提，天齊鋰業近日公布，有關重要參股公司SQM與Codelco簽署合夥協議及提起訴訟，收到智利最高法院就訴訟作出判決書，駁回其提交的上訴請求，該判決為訴訟終審判決。阿塔卡馬鹽湖的核心鋰業務將由Codelco持有多數股權，並將由Codelco自2031年起合併報表。

天齊指，上訴被駁回不改變有關減值測試相關假設，因此預計該訴訟判決暫不會對當期利潤產生重大影響。集團將保留後續一切可能的維護公司權利途徑，不排除採取進一步行動。不過，天齊提到，一旦上述合資事項正式生效，SQM未來收益可能減少，進而影響天齊在SQM的投資收益及分紅，可能導致公司須對該投資計提減值準備。

贛鋒料去年虧轉盈賺最多16.5億人幣 公允價值變動貢獻逾10億

贛鋒鋰業則預期截至去年12月31日止年度歸屬股東淨利潤區間11億至16.5億元人民幣，2024年虧損20億元人民幣，每股盈利55至82分人民幣，扣除非經常性損益後的虧損淨額區間預計3億至6億元人民幣，比2024年扣除非經常性損益後的淨虧損8.8億元人民幣減少。

集團指，轉虧為盈因期內所持Pilbara Minerals Limited(PLS)股票價格上漲產生公允價值變動收益，在領式期權相關的既定風險管理策略對沖後，整體公允價值變動收益約10.3億元人民幣；集團在H股發行的可轉換公司債券指定為「以公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債」。受集團股價顯著上漲及絕大部分債券持有人行使轉股權影響，期內確認公允價值變動損失；通過轉讓控股子公司深圳易儲數智能源集團部分股權，確認投資收益；及對存在減值跡象的資產進行減值測試，並計提資產減值準備。

贛鋒鋰業電芯生產工廠（贛鋒鋰業網頁媒體資源）

中高端磷酸鐵鋰產品供不應求 摩通：對短期鋰價更樂觀

內地碳酸鋰主力合約價今早曾跌逾9%，低見151220元人民幣/噸。惟值得一提，據報近一年來，寧德時代(03750)、比亞迪(01211)、億緯鋰能、欣旺達、楚能新能源等眾多電池廠商，瘋狂搶購磷酸鐵鋰材料。據機構統計，僅上述幾家廠商採購的磷酸鐵鋰材料，合計規模已達600萬噸，訂單金額超2400億元人民幣。中高端磷酸鐵鋰產品供不應求。龍蟠科技、萬潤新能、富臨精工、豐元股份、容百科技等企業，訂單「接到手軟」，工廠產線都是滿負荷運轉。

另摩根大通近日發表報告指，早前該行在宜春舉辦了實地考察，參觀了鋰精煉廠/尾礦設施並與當地專家會面。主要留意到：(1)寧德時代旗下梘下窩鋰礦區的重啟時間表仍不確定，在其重啟前，鋰價將維持在高位；(2)來自鋰雲母一體化礦山的碳酸鋰成本已下降至每噸6萬元人民幣；(3)當前價格正在誘發更多供應，且回收量將在2028年顯著躍升。此行後，摩通對短期鋰價更為樂觀，但對中期走勢則更趨謹慎。鋰雲母成本可降至如此之低，令該行印象深刻，且預計未來成本將進一步下降。該行看到了短期鋰業股的交易機會，即股價將追趕上碳酸鋰價格的漲勢。在摩通看來，鋰價預計將維持高位，因投資者推遲了對礦山重啟的預期。

麥嘉嘉：天齊贛鋒可受惠儲能產業需求 惟金屬價格波動宜候低收集

（麥嘉嘉）

永豐金證券(亞洲)金融商品交易部主管及研究部主管麥嘉嘉表示，對今年磷酸鋰價格及供需看法較正面，過往鋰業股很依賴電動車，現在市場焦點則放於未來儲能產業較大的需求。另內地早前宣布今年4月至12月將電池產品增值稅出口退稅由9%下調至6%，出口商可能想在政策變動較大前鎖定原材料價格，在搶出口預期下會帶動短期鋰原料採購激增。此外，產業鏈庫存在去年底及今年初都較低，亦推升近期鋰價。

麥嘉嘉認為，天齊及贛鋒今日股價主要受累隔晚國際金屬價格波動，金銀價格都於高位回調，有些獲利回吐，所以金礦股今日亦急跌，並拖累鋰業股，鋰行業本身質素未必太差，除受惠儲能產業需求，供應端亦可能有些限制，若需求仍大，相信在2026年供需格局改善的關節點下，會推動相關股份向上。不過，天齊及贛鋒的買入位可定低一些，因怕金價波動會拖累此類金屬股，就算看好其前景，可待贛鋒回至約57元才分段收集，天齊則待回至44元才分段收集。當中天齊負債較高，需關注其槓桿風險，故買入位定得更低，要先看能否企穩44元，一旦國際金屬價格大幅調整，未必可守穩。

天齊鋰業半日跌9.51%收報49.86元，成交3.01億元；贛鋒鋰業跌11.64%報60元，成交14.84億元。其他相關股表現各異，寧德時代升2.56%報489.6元，龍蟠科技(02465)跌5.78%報11.41元，中創新航(03931)跌0.72%報24.72元。

（經濟通HV2報價系統截圖）

撰文：經濟通市場組、中國組、採訪組、李崇偉 整理：李崇偉

重溫《開市Good Morning》溫鋼城分析，請按此





[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/live/4_vHRAW4frI?si=Gae0q6sp5FuyNy9D[/youtube]



其他鋰業股相關新聞：

《Ａ股異動》天齊鋰業A一度跌停，現報53.3元人幣

《異動股》金價震盪拖累有色金屬板塊全線捱沽，江銅挫6%

《異動股》天齊鋰業仍挫半成，料去年虧轉盈賺最多5.5億人幣

贛鋒鋰業(01772)本月累售PLS 1%股權套現8.8億元



