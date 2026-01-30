27,420.57
-547.52
(-1.96%)
27,463
-592
(-2.11%)
高水42
9,331.19
-221.39
(-2.32%)
5,731.69
-109.41
(-1.87%)
2,539.76億
4,117.95
-40.03
(-0.963%)
4,706.34
-47.53
(-1.000%)
14,205.89
-94.19
(-0.659%)
2,666.43
-25.75
(-0.96%)
82,609.9100
-2,040.2500
(-2.410%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0829
恒生指數
27,420.57
-547.52
(-1.96%)
期指
高水42
27,463
-592
(-2.11%)
國企指數
9,331.19
-221.39
(-2.32%)
科技指數
5,731.69
-109.41
(-1.87%)
大市成交
2,539.76億
股票
2,339.49億
(92.114%)
窩輪
77.53億
(3.053%)
牛熊證
122.75億
(4.833%)
即時更新：30/01/2026 15:32
可賣空股票總成交
1,424.77億
主板賣空
247.32億
(17.359%)
半日數據，更新：30/01/2026 12:40
上証指數
成交：12,698.56億
4,117.95
-40.03
(-0.963%)
滬深300
4,706.34
-47.53
(-1.000%)
深証成指
14,205.89
-94.19
(-0.659%)
MSCI中國A50
2,666.43
-25.75
(-0.96%)
比特幣
資料由Binance提供
82,609.9100
-2,040.2500
(-2.410%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0829
