30/01/2026 09:49
異動股｜開市金礦股全面回吐，金價劇震回吐紐金曾穿5200美元
金價ETF開市回吐；SPDR金(02840)跌1％，報3940元；價值黃金(03081)跌1.6％，報25.7元；FL二南方黃金(07299)跌7.1％，報39.58元；恒生黃金ETF(03170)無升跌，報17.44元。
（官網圖片）
金價急升上破5600美元歷史高位後引發獲利回吐，隔晚紐約期金劇烈震盪，曾一小時內自5500美元上方急瀉，低見5176.4美元，跌幅高達6.6％。隨後有所反彈，現徘徊於5350至5500美元之間，現報5401.19美元。
全線金礦股低開；紫金黃金國際(02259)開挫6％，報230.2元；招金礦業(01818)跌3.3％，報38.86元；山東黃金(01787)跌4.4％，報49.4元；赤峰黃金(06693)跌8.2％，報42.76元；潼關黃金(00340)跌3％，報3.58元；靈寶黃金(03330)跌3.5％，報24.4元。
現時，恒生指數報27785，跌182點或跌0.7％，主板成交近51億元。國企指數報9487，跌64點或跌0.7％。恒生科技指數報5789，跌51點或跌0.9％。
撰文：經濟通市場組