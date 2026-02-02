02/02/2026 09:13

美國總統特朗普最終宣布提名前聯儲局理事沃什為下屆聯儲局主席，人選結果比起市場預期為溫和，大幅減息預期急降，上周五美股三大指數受壓；道指跌179點報48892，納指跌223點報23461，標普跌29點報6939。

人選公布後美匯指數回升，同時間連日猛升金價出現大幅急回，上周五紐約期金單日暴跌11%，直插至4700美元水平，創40年來最大單日跌幅。熱炒白銀同樣出現大幅急回，盤中跌幅一度高達36%，為46年來最大跌幅，收市亦跌約30%。

中概回吐ADR受壓

中概股全線回吐；阿里巴巴跌2.69%報169.56美元，拼多多跌1.61%報101.05美元，京東跌2.03%報28.48美元，百度跌2.75%報153.18美元，萬國數據跌3.75%報44.69美元，金山雲跌7.04%報13.21美元，小鵬跌3.28%報17.98美元，理想跌3.65%報16.63美元，蔚來跌1.47%報4.70美元，新東方逆市升1.55%報60.38美元。

ADR普遍較港股受壓；騰訊(00700)ADR較港股低1.58%，折合596.5港元；美團(03690)ADR較港股低0.75%，折合96.5港元；友邦(01299)ADR較港股低0.29%，折合90.1港元；滙控(00005)ADR較港股高0.61%，折合137.4港元；小米(01810)ADR較港股低0.59%，折合35.3港元；港交所ADR較港股低0.58%，折合429.7港元。

減德預期急降拖累貴金屬市場，恒指勢下試27000支持

上周五夜期跌170點報27330，較現貨低水57點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報27273，跌108點，較恒指現貨低水114點，恒指今早開市料低開約100點。

金屬價格此前累積龐大升幅，在聯儲局主席人選公布後，投機資金大幅拋售炒高的黃金與白銀等，引發貴金屬市場出現近乎史上最動盪一日。市場雖然預期特朗普會選擇極鴿人選推動「暴力減息」，但以最終人選來看他並無此意，他寧願選一位偏向中性，甚至是更能承受其猛烈言論的候選人，市場馬上重新預期今年減息次數可能只有兩至三次，間接令貴金屬價格急挫。

至於港股方面，金礦股與有色板塊必然受挫，而在減息預期降低後，個別科技股會再有一輪回吐，但整體料跌幅不大，後續回歸觀望個股盈喜盈警為主。參考恒指牛熊證街貨分布，上周五牛證街貨急增，新增26800至27199約400點區域，最貼價的27100至27199更淨增1227張對應期指張數街貨，或有可能成為下殺誘因，短線有可能再有數百點回吐下試27000支持。