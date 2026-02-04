26,769.43
-65.34
(-0.24%)
26,802
-16
(-0.06%)
高水33
9,023.79
-29.32
(-0.32%)
5,355.31
-111.95
(-2.05%)
1,569.20億
4,071.83
+4.09
(+0.101%)
4,661.53
+1.42
(+0.030%)
13,999.82
-127.29
(-0.901%)
2,616.32
-0.35
(-0.01%)
76,479.9700
+709.7600
(0.937%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0115
恒生指數
26,769.43
-65.34
(-0.24%)
期指
高水33
26,802
-16
(-0.06%)
國企指數
9,023.79
-29.32
(-0.32%)
科技指數
5,355.31
-111.95
(-2.05%)
大市成交
1,569.20億
股票
1,386.49億
(88.357%)
窩輪
70.13億
(4.469%)
牛熊證
112.58億
(7.174%)
即時更新：04/02/2026 13:04
可賣空股票總成交
1,271.33億
主板賣空
226.19億
(17.791%)
半日數據，更新：04/02/2026 12:40
上証指數
成交：7,065.13億
4,071.83
+4.09
(+0.101%)
滬深300
4,661.53
+1.42
(+0.030%)
深証成指
13,999.82
-127.29
(-0.901%)
MSCI中國A50
2,616.32
-0.35
(-0.01%)
比特幣
資料由Binance提供
76,479.9700
+709.7600
(0.937%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0115
即市人氣股
