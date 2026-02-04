03/02/2026 09:13

雖然市場對美國聯儲局前景憂慮仍未消散，但昨日美國總統特朗普表明已與印度達成貿易協議，降低對印度進口關稅稅率外更解除因該國採購俄羅斯原油而額外徵收的25%關稅。美股三大指數周一反彈，道指升515點報49407，納指升130點報23592，標普升37點報6976。

（Shutterstock圖片）

金價昨日一度跌穿4500美元水平，隨後有所反彈，紐約期金重上4800美元水平，現報約4850美元，低位反彈幅度接近一成。現貨白銀同樣獲支持，低位計反彈幅度近18%。

中概個別發展，滙控ADR較港股高3.9%

中概股個別發展；阿里巴巴跌0.69%報168.39美元，拼多多升2.38%報103.45美元，京東升0.18%報28.53美元，百度跌3.01%報148.57美元，嗶哩嗶哩跌2.35%報33.24美元，金山雲升3.18%報13.63美元，小鵬大跌8.29%報16.49美元，理想跌0.54%報16.54美元，蔚來跌3.83%報4.52美元。

ADR個別較港股收高；騰訊(00700)ADR較港股低0.47%，折合595.7港元；美團(03690)ADR較港股高0.13%，折合95.0港元；友邦(01299)ADR較港股高0.82%，折合89.8港元；滙控(00005)ADR較港股高3.90%，折合140.0港元；小米(01810)ADR較港股高0.07%，折合35.1港元；港交所ADR較港股高0.80%，折合427.6港元。

牛友下移部署惟見部分極限押注

恒指夜期昨晚收報26953，升168點，較現貨高水177點。目前有「黑期」之稱的新加坡HS50指數現報27006，升280點，較恒指高水231點，恒指料高開約200點。

昨晚美股與貴金屬市場開始喘穩，憧憬帶旺港股亦一同回穩。參考恒指牛熊證街貨分布，上日恒指急跌連殺最貼價的最多新增區域以及最重貨區，最少逾1227張對應期指張數開市已見血封喉。昨日急跌力度引發牛倉資金大挪移，牛友夾著尾巴迅速轉移部署更低位置，但上日尾市的回升動力令牛友極限押注，上日恒指低見26507，但回升過後牛區26500至26599即時獲得淨增加110張對應期指張數，下一區26400至26499亦淨增896張對應期指張數一躍成為最多新增及最重貨區，可見牛友博反彈力度不細，料牛友齊心合力下，可挑戰收市企穩27000。

如恒指今日成功企穩27000，對後市支持較大，短線亦算通過20天線支持考驗，可以憧憬後市繼續沿20天線而上。