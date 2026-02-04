26,766.41
-68.36
(-0.25%)
26,800
-18
(-0.07%)
高水34
9,023.72
-29.39
(-0.32%)
5,356.70
-110.56
(-2.02%)
1,572.29億
4,071.38
+3.64
(+0.089%)
4,660.89
+0.78
(+0.017%)
14,000.43
-126.68
(-0.897%)
2,616.85
+0.18
(+0.01%)
76,470.8200
+700.6100
(0.925%)
人民幣最佳客戶買入價
1.0954
澳元最佳客戶買入價
5.1002
歐元最佳客戶買入價
9.1277
英鎊最佳客戶買入價
10.4269
日圓最佳客戶買入價
5.0126
恒生指數
26,766.41
-68.36
(-0.25%)
期指
高水34
26,800
-18
(-0.07%)
國企指數
9,023.72
-29.39
(-0.32%)
科技指數
5,356.70
-110.56
(-2.02%)
大市成交
1,572.29億
股票
1,389.58億
(88.380%)
窩輪
70.13億
(4.460%)
牛熊證
112.58億
(7.160%)
即時更新：04/02/2026 13:05
可賣空股票總成交
1,271.33億
主板賣空
226.19億
(17.791%)
半日數據，更新：04/02/2026 12:40
上証指數
成交：7,080.62億
4,071.38
+3.64
(+0.089%)
滬深300
4,660.89
+0.78
(+0.017%)
深証成指
14,000.43
-126.68
(-0.897%)
MSCI中國A50
2,616.85
+0.18
(+0.01%)
比特幣
資料由Binance提供
76,470.8200
+700.6100
(0.925%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
5.0126
Prime Rate 最優惠利率
5.000%
中銀, 滙豐, 恒生
29/01/2026 12:43
5.250%
渣打香港, 工銀亞洲, 招商永隆, 上商, 大新, 東亞
29/01/2026 12:43
5.375%
富邦
14/11/2025 11:36
5.500%
建行亞洲, 星展, 中信銀行(國際), 大眾, 集友, 創興, 南商, 花旗, 交銀香港, PAObank, 天星
08/05/2025 14:56
5.750%
華僑
08/05/2025 14:56
6.375%
眾安
08/05/2025 14:56
最新重要數據
法國-消費者物價指數(年率)
公佈值
0.30%
公佈日期
03/02/2026 15:45
澳洲-官方指標利率
公佈值(比前值)
3.85%( +0.25%)
公佈日期
03/02/2026 11:30
南韓-消費者物價指數(年率)
公佈值
2.00%
公佈日期
03/02/2026 07:00
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處
海鮮優惠
最新
人氣
etnet TV
財經新聞
評論
專題透視
生活
DIVA
健康好人生
香港好去處