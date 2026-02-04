03/02/2026 10:50

嘉賓：輝立證券董事 黃瑋傑／南方東英分銷銷售部副總裁 張健朗



芝加哥商品交易所(CME)上調貴金屬期貨保證金要求，加劇拋售潮，相關消息點影響金價走勢？

中國電動車股周一（2日）大幅下跌，1月份交付數據顯示2026年開局疲軟，引發市場對國內需求的擔憂再度升溫，隔晚美股車股大跌 ，如何部署？

[youtube width=630 height=355]https://www.youtube.com/watch?v=uQLXxaX6FvM[/youtube]

