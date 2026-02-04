04/02/2026 07:42

國際金價止跌回升，巨幅波動背後是全球對美元信用的極限測試，其結構性風險絲毫未解。聯儲局獨立性威脅猶存，美債不可持續性只增不減，世界去美元化底層動力未變，共同構成黃金需求的堅實基底。

金價近期在數日間一度由每盎司5,600美元高位回落至4,400美元水平，直接觸發點是美國總統特朗普宣布提名沃什（Kevin Warsh）擔任儲局下一任主席，市場認為沃什貨幣政策立場鷹派，大幅減息機會減少，加上芝加哥商品交易所上調保證金要求，引發高槓桿投機盤連鎖踩踏。

然而，儘管沃什的建制派背景安撫了市場對美國央行徹底政治化的恐懼，但儲局獨立性的根本風險並未解除。單講沃什背景，即可道出儲局政策將充滿不確定性。

沃什曾任儲局理事，向來以鷹派立場著稱，曾嚴厲批評和反對量化寬鬆，甚至在2011年為此辭去理事職位，往後亦持續批評儲局政策。但他去年態度轉變，主張儲局應該減息但縮減資產負債表，引發坊間懷疑他改變立場迎合特朗普為博上位的討論。

儲局主席人選，是鷹是鴿未知

市場普遍擔憂，沃什「減息和縮表」的矛盾組合拳，一邊以減息滿足白宮政治需求，同時以縮表控制通脹的構想，會是難度極高的平衡術，容易引發市場理解混亂與劇烈波動。減息或短期提振資產價格，但縮表意味從全球抽走美元流動性，推高整體借貸成本，對高負債經濟體造成衝擊。

更關鍵的是，沃什妻子家族與特朗普關係密切，他能否在政治壓力下保持政策獨立性會是巨大問號。而就算他真心捍衞央行獨立，他和特朗普的關係則會成為代價，類似特朗普與儲局現任主席鮑威爾（Jerome Powell）之間的火爆衝突將可能重演，市場震盪同樣將捲土重來。

在此背景下，儲局今年利率路徑恐愈加模糊且政治化。沃什領導下的儲局決策，將深度糾纏於美國中期選舉、華府巨額發債的融資需求，以及維護美元表面信譽的複雜平衡之中。而他減息和縮表的政策組合，恐進一步加劇金融市場的波動與割裂。

中長期看，只要美國政府財政支出不斷暴增與債務貨幣化的趨勢不變，美元內在價值受侵蝕的進程就難以逆轉。

特朗普「二進宮」一年來，美國國債規模就從36萬億美元增至超過38萬億，衝向40萬億的前景清晰可見，而美國將金融工具武器化所引發的擔憂，以及特朗普高頻率挑動地緣衝突、經貿摩擦，以至美國內部動盪的執政作風，都將持續衝擊美元信用，推動全球去美元化進程。

美元的避險光環褪色，風險更源於美國自身時，黃金無疑是資金轉向的首選。世界黃金協會（WGC）統計，截至去年第三季，全球官方黃金儲備餘額約3.69萬億美元，佔官方總儲備比重28.9%，是2000年有統計以來新高。反觀美元在全球外匯存底佔比降至56.92%，跌至1995年來最低水平。

美國信用褪色，波動將成常態

美國政策的矛盾與不確定性，將迫使其他經濟體加快準備。各國尋求本幣結算、增持黃金、建立區域支付系統的進程只會加快，一個更加多極化和碎片化的國際貨幣格局正在加速形成。美元需求不會消失，但將顯著減低；金融市場在各路資金擠擁交易下，波幅加劇將成為新常態；黃金作為非信用資產的核心戰略配置價值，將在體系動盪中得到強化，這是超越儲局主席人選的底層邏輯。