05/02/2026 11:32

紫金(02899)H股現價跌5.4%，報39.38元，該股成交約2232萬股，涉資8.9億元。

國家主席習近平昨日與美國總統特朗普通電話，此前習近平曾與俄羅斯總統通話。特朗普事後在其社交平台Truth Social發文指與習近平完成一場「非常出色」的電話會談，就中美貿易、軍事議題、預計4月訪華行程、台灣議題、俄烏及伊朗等議題討論，整體氣氛正面，內容深入。特朗普又指中國正考慮增加採購美國農產品，包括在本季將大豆採購量提高至2000萬公噸，並已承諾在下一季採購2500萬公噸大豆。

特朗普在Truth Social貼文中強調，美中關係，以及他個人與習近平之間的關係「極為良好」，雙方都清楚維持這段關係的重要性。他相信在未來三年總統任期內，與習近平及中華人民共和國相關的議題，將可取得許多正面成果。

市場預期中美關係進一步緩和，避險需求下降令金價有所回吐，隔晚紐約期金一度跌穿4900美元，今早亞洲時段短暫重上5000美元大關後再次跌離，現報約4950美元。金礦股集體捱沽；紫金黃金國際(02259)跌5.3%，報204.2元；山東黃金(01787)跌3.4%，報38.92元；招金礦業(01818)跌2.9%，報33.82元；赤峰黃金(06693)跌5.4%，報35.68元；靈寶黃金(03330)跌3.6%，報22.08元。

金價ETF重挫；SPDR金(02840)跌3.4%，報3526元；FL二南方黃金(07299)跌6.6%，報32.84元；價值黃金(03081)跌3.4%，報23.16元；恒生黃金ETF(03170)跌3.5%，報15.49元。

撰文：經濟通市場組