恒生指數
26,885.24
+37.92
(+0.14%)
期指(夜)
低水65
26,820
-61
(-0.23%)
國企指數
9,093.34
+44.96
(+0.50%)
科技指數
5,406.13
+39.69
(+0.74%)
大市成交
3,151.12億
股票
2,899.58億
(92.017%)
窩輪
92.07億
(2.922%)
牛熊證
159.47億
(5.061%)
即時更新：05/02/2026 17:51
可賣空股票總成交
2,830.31億
主板賣空
650.73億
(22.991%)
更新：05/02/2026 16:59
上証指數
成交：9,469.89億
4,075.92
-26.28
(-0.641%)
滬深300
4,670.42
-28.26
(-0.601%)
深証成指
13,952.71
-203.56
(-1.438%)
MSCI中國A50
2,623.05
-14.54
(-0.55%)
比特幣
資料由Binance提供
71,609.1900
-1,556.6500
(-2.128%)
人民幣/港元
最佳客戶買入價
1.0954
澳元/港元
最佳客戶買入價
5.1002
歐元/港元
最佳客戶買入價
9.1277
英鎊/港元
最佳客戶買入價
10.4269
日圓/港元
最佳客戶買入價
4.9820
09988 阿里巴巴－Ｗ00700 騰訊控股01024 快手－Ｗ00388 香港交易所09992 泡泡瑪特00941 中國移動
熱門加密貨幣
Bitcoin-比特幣-BTC BTC 比特幣
71,609.19
-1,556.65
-2.128%
Ethereum-以太坊-ETH ETH 以太坊
2,134.0100
-14.2400
-0.663%
XRP-瑞波幣-XRP XRP 瑞波幣
1.4156
-0.0964
-6.376%
更新：05/02/2026 17:50
美元匯率-最大跌幅
GBP 英鎊/美元
1.3558
-0.0088
-0.641%
AUD 澳元/美元
0.6973
-0.0021
-0.293%
NZD 紐元/美元
0.5987
-0.0009
-0.153%
更新：05/02/2026 17:50
評論
最新
人氣
